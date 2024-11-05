CHP Kağıthane İlçe Örgütü'nden Suç Duyurusu: 'Halkın İradesi Gasp Ediliyor'

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Haber: Gaye Şeyma CAN/ Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) CHP Kağıthane İlçe Örgütü, dün meclis toplantısında çıkan kavga ve darpla ilgili İstanbul Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. CHP Kağıthane İlçe Başkanı Cihan İlim Yeşildağ adliye önünde yapılan açıklamada, "CHP'li belediyeler 31 Mart 2024 seçimlerinde halkın büyük desteğini kazanarak işbaşına gelmiş ve yetkisini yalnızca ve yalnızca milletten almıştır. Ancak bugün halkın sandıktan çıkan iradesini yok sayan bu siyasi operasyonla halk iradesi gasp edilmekte, halkımızın seçme ve seçilme hakkı ayaklar altına alınmaktadır" dedi.

Dün yapılan Kağıthane Belediye Meclisi toplantısında, CHP'li üyelerin belediyelere kayyum atanmasına yönelik kınama metnini okuduğu sırada kavga çıkmış, CHP'li iki üye yaralanmıştı. Gelişmeler üzerine CHP Kağıthane İlçe Başkanı Cihan İlim Yeşildağ, Belediye Meclis Üyesi Bedirhan Doğru ile birlikte İstanbul Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu sonrasında adliye önünde açıklama yapan CHP Kağıthane İlçe Başkanı Cihan İlim Yeşildağ şunları söyledi:

"Dün Kağıthane Meclisi'nde yaşanan olaylar üzerine bugün belediye meclis üyeleri arkadaşlarımızla beraber Çağlayan Adliyesi'ne suç duyurusunda bulunduk. Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'in hukuki hiçbir izahı olmayan, uyduruk gerekçelerle tutuklanması ve yerine seçmenden hiçbir yetki almamış, hukuksuz bir kayyumun atanması, devletimiz ve milletimiz adına utanç verici bir seçmen iradesini gaspıdır. Bu tutumu demokrasinin halk iradesinin ve hukuk düzeninin çiğnenmesinden başka bir şey değildir. Devletin verdiği temiz kağıdıyla aday gösterilen adli sicil arşiv kaydı bile olmayan Esenyurtluların helal oylarıyla seçilen başkanımıza reva görülen ve halkın iradesini yok sayan bu kararı reddediyoruz.

"Ahlaksız, hukuksuz ve gayri meşru baskılara asla boyun eğmeyeceğiz"

Siyasi iktidarın yargıyı istediği gibi kullanarak kendi çıkarlarına göre hukuk dışı süreçler işletmesini asla kabul etmiyoruz. Kapalı kapılar ardında toplumsal birlik ve bütünlüğümüzü siyasi kumpas operasyonlarıyla müdahale etmek isteyenlere karşı çok kuvvetli bir mücadele sergileyeceğiz. Ahlaksız, hukuksuz ve gayri meşru baskılara asla boyun eğmeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisidir. 31 Mart 2024 seçimlerinde halkın büyük desteğini kazanarak işbaşına gelen Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri demokratik yollardan yönetime gelmiş ve yetkisini yalnızca ve yalnızca milletten almıştır. Ancak bugün halkın sandıktan çıkan iradesini yok sayan bu siyasi operasyonla halk iradesi gasp edilmekte, halkımızın seçme ve seçilme hakkı ayaklar altına alınmaktadır.

"Demokrasiyi korumaya kararlıyız"

Dün Kağıthane Belediye Meclisi'nde 39 ilçede ortak metni okuyan belediye meclis üyelerimize fiili saldırıda bulundular. Üç belediye meclis üyemiz, bir ilçe belediye başkan yardımcımız darp edilmiştir. Tehdit içeren sözlü müdahalelerle beraber Kağıthane Belediye Meclisi çatısı altında arkadaşlarımıza fiziki saldırıda bulundular. Kürsü kullanma hakkımız gasp edildi. Halkın kürsüsünü kimse gasp edemez. Bunu kabul etmiyoruz. Hiçbir arkadaşımızın ne terör örgütleriyle ne de FETÖ'yle hiçbir şekilde bağlantısı yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi olarak her türlü baskıya ve hukuksuzluğa karşı halkımızın iradesini savunmaya, demokrasiyi korumaya kararlıyız."

"Kayyuma geçit vermeyeceğiz"

Darp edilen İBB ve Kağıthane Belediye Meclis Üyesi Soner Berberoğlu da ANKA'ya yaptığı açıklamada, "Dün genel merkezimizin 39 ilçeye gönderdiği bildiriyi okurken Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti meclis üyelerinin fiziki saldırısına uğradık. Biz Esenyurt'ta yapılan haksızlığa karşı elimizden geleni yapacağız, direnmeye devam edeceğiz, kayyuma geçit vermeyeceğiz, Kağıthane'de faşizme de geçit vermeyeceğiz" dedi.

CHP Kağıthane Meclis Üyesi Filiz Yıldırım ise söz hakklarını kullanırken önce sözlü, sonra fiziki müdahaleye maruz kaldıklarını belirterek darp edilen Soner Berberoğlu'nu kurtarmaya çalıştığı esnada kafasına yumruk atıldığını, kendisinin de darp edildiğini söyledi.