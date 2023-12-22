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CHP Kırşehir Teşkilatlarında 80 Kişi İstifa Etti - Son Dakika
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CHP Kırşehir Teşkilatlarında 80 Kişi İstifa Etti

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun yeniden aday gösterilmesinin ardından, CHP Kırşehir teşkilatlarında görevli 80 kişi istifa etti. İstifa edenler arasında CHP İl Başkanı İsa Şahin ve yönetimi de bulunuyor.

CHP Kırşehir Teşkilatlarında 80 Kişi İstifa Etti
22.12.2023 - 16:42,  Güncelleme: 16:49
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CHP Kırşehir teşkilatlarında görevli 80 kişi, istifa etti.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun dün CHP Parti Meclisi tarafından yeniden aday gösterilmesinin ardından, CHP Kırşehir teşkilatlarında görevli 80 kişi istifa etti.

CHP İl Başkanı İsa Şahin, "Mevcut Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun önünü açmak ve partimizin sağlıklı bir şekilde seçim süreci geçirmesini sağlamak ve hiçbir olumsuzluğa ve huzursuzluğa neden olmamak için il, ilçe ve kadın kolları başkanlarımızla, disiplin kurulundan 80 arkadaşımız ile birlikte görevimizden istifa etme kararı aldık. Seçimlerin partimize ve Kırşehir'imize hayırlı olmasını diliyoruz. İnşallah bu seçimde partimiz ve adaylarımız seçimden en başarılı sonuçla çıkarlar" ifadelerini kullandı.

İstifa edenlerin arasında CHP İl Başkanı İsa Şahin ve yönetiminin yanı sıra Merkez İlçe Başkanı Hatice Bayram ve yönetimi, İl Kadın Kolları Başkanı Nergiz Gökçınar ve yönetimi, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Elibol ve yönetimi ile İl Disiplin Kurulu Başkanı İsmet Kurutluoğlu ve yönetimi bulunuyor.

Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Kırşehir Teşkilatlarında 80 Kişi İstifa Etti - Son Dakika
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