CHP kurmayları, iki İBB meclis üyesinin disipline sevkini TBB tutumuna bağladı

Haber: Feyaz ÇANAK - Zeynep BOZUKLU

(ANKARA) - CHP'li kurmaylar, CHP MYK toplantısında CHP'li iki İBB Meclis üyesinin disipline sevk edilmesine ilişkin, "Türkiye Belediyeler Birliği'ndeki ortak tutumun İBB'de devam etmesinden yanayız. Ama partimizin kurumsal kimliğini zedeletmeyiz. İBB'nin kazanılmasında hepimizin emeği var ancak arkadaşlar bu konuda hassas davranmıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplandı. Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından CHP Sözcüsü Müslim Sarı, İBB Meclis Üyesi Ülkü İnanlı, Grup Sözcüsü Melendiz Dalyan İzgi ve Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiklerini açıkladı.

İhraç kararını değerlendiren CHP'li kurmaylar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki meclis dağılımına dikkati çekerken, Cumhur İttifakı ve CHP arasındaki meclis üyesi sayısının giderek azaldığını olası bir İBB Başkanı seçiminde tek bir oya dahi ihtiyaç duyulacağına işaret ediyor. Kurmaylar CHP-YENİ Parti ayrışmasını İBB'ye yansıtmamak için özel çaba gösterdiklerini belirtiyor.

İBB'deki dengeler nedeniyle bugüne kadar bazı meclis üyelerinin tutumlarına sessiz kaldıklarını ancak CHP'nin kurumsal kimliğini korunması gerektiğini belirten kurmaylar, "Benim genel başkanım Özgür Özel'dir diyen kişinin CHP'de ne işi var. Zaten parti adına yapılan açıklamalarda yerel yöneticilerin tutumlarını takip ettiğimizi söylüyorduk. Partinin kurumsal kimliğine saygı duymayanlarla yollarımızı ayıracağız" dedi.

Olası İBB Başkan seçimine ilişkin konuşan kurmaylar, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili seçimlerindeki tutumlarını hatırlatarak, "TBB seçimleri bir sınavdı ve bunu başarıyla atlattık. Bu tutumu İBB'de de göstereceğiz, bu ortak tutumun devam etmesinden yanayız. İBB'deki fark azaldı, Cumhur İttifakı'nın kazanmaması için ne gerekiyorsa yaparız. İBB'nin kazanılmasında hepimizin emeği var ancak bu konuda hassas davranmıyor" değerlendirmesini yaptı.

YUSUF TEKİN'DEN SÜRPRİZ ZİYARET

Dün gerçekleştirilen MYK toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Merkezini ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaklaşık 10 dakikalık bir görüşme yapan Tekin, Kılıçdaroğlu'nu kızının nikahına davet ettiğini açıkladı.

Eğitim politikalarının ya da siyaset gündeminin ele alınmadığı görüşmede; CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın Bakan Tekin'e bir dosya sunduğu öğrenildi. Dosyada; CHP'nin eğitime yaklaşımını özetleyen "Kamusal Eğitim Cumhuriyeti", okullardaki hijyen ile beslenme sorunlarına yönelik çözümleri içeren "Evlatlarımıza Sözümüz Var: Çözüm Bizde" ve güvenlik aksaklıklarına ilişkin partinin önerilerini kapsayan "Güvenli Okullar Mümkün" başlıklı rapor ve broşürlerin yer aldığı belirtildi.

Öte yandan Kaya'nın, önümüzdeki günlerde Bakan Yusuf Tekin'i makamında ziyaret ederek öğretmenlerin ve okulların karşı karşıya kaldığı sorunları kapsamlı şekilde ele alacağı ifade edildi.