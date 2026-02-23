CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Usulsüzlük İddiasıyla Açılan Davanın, 9 Mart'ta Görülecek İbb Davası ile Birleştirilmesi İstendi

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 12 sanığın yargılandığı davanın, fiili ve hukuki irtibat bulunduğu gerekçesiyle İstanbul'da 9 Mart'ta görülecek İBB davası ile birleştirilmesini, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sordu. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin muvafakat vermesi durumunda, beklenmeksizin birleştirme kararı verilerek, dosya İstanbul'a gönderilecek. Duruşma, 1 Nisan'a bırakıldı.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda şaibe iddialarına ilişkin, aralarında Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 kişinin "Seçim Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılandığı dava, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, tanıklar ve avukatlar dinlendi.

Verilen öğle arasının ardından tanık olarak dinlenen dönemin 38. Olağan Kurultay delegelerinden Levent Çelik, "Gönüllü olarak Özgür Özel ve Özgür Çelik'e oy verdim. Ancak sonrasında yakışmayan şeyler duydum ve bunların üzerine gittim. 'Biz bedavaya gittik' şeklinde şeyler konuşuluyordu ve bunları yakıştıramıyorduk. Ben de bunları dile getirdim. Bizzat bir görgüm yok ancak duyumum var. Benim dileğim ismi kim olursa olsun bir şaibe varsa yargılansın, yoksa da partim aklansın" ifadelerini kullandı. Lütfü Savaş'ı ise hiç tanımam. Bir iletişimim de yoktur kendisiyle, herhangi bir ortamda da bulunmadım onunla" diye konuştu.

Tanık olarak SEGBİS üzerinden dinlenen Hasan Hüseyin Şenyurt, "Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası olan Hüseyin Köksal'ın şoförü biliyorsunuz onun gizli kasası Servet Yıldırım. 3 ayrı mekanda ve farklı zamanlarda delegeleri dair 50 milyon dağıtıldığını, hatta delegelerden birinin Amerika'ya sık seyahatleri olduğunu belirtmiştir. Hüseyin Köksal beni yanına çağırdı ve bunları nerden duyduğumu ofisine gitmeseydim ofisinde böcek araması yapacağını söyledi" dedi.

"Hemen hemen tüm tanıklar başkalarından duyduklarını burada anlattılar"

Tanık beyanlarının ardından taraf avukatları dinlendi. Lütfü Savaş'ın avukat Onur Yusuf Üregen, "Tanık Tolgahan Erdoğan'ın baskı ile ifade vermeye zorlandığını savunarak, bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Çağlar Çağlayan da "Hemen hemen tüm tanıklar başkalarından duyduklarını burada anlattılar. Bilgi ve görgülerinin olmadığını huzurda da beyan ettiler. Bu yalan beyanlar, ceza hükmü kurulmasına yeter mahiyette değildir. Bu aşama itibarıyla eksikliklerin giderilmesini talep ederiz" şeklinde konuştu.

Özgür Çelik'in avukatı da "Ben dosyada müvekkilimin neyle suçlandığını anlamadım. Müvekkilimin adı haybeden geçiyor. Bizimle ilgili hiç bir ifade yok. Bu açıdan müvekkilimin dosyasının tefrik edilmesini istiyorum. Aslında benim müvekkilimin olması gereken yer müşteki" diye konuştu.

İBB davası ile birleştirme talebi: "İBB davası ile fiili ve hukuki irtibat var"

Beyanların ardından Mahkeme ara kararını açıkladı. Ara kararda Mahkeme, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 9 Mart'ta görülmeye başlanacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik dava ile eldeki dosya arasında hem sanıklar hem de suç konusu olaylar bakımından fiili ve hukuki irtibat bulunduğunu belirterek, usul ekonomisini gözeterek davanın daha yüksek görevli mahkeme olan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosya ile birleştirilmesi için muvafakat sorulmasına karar verdi.

Talebe onay gelirse beklenmeksizin birleştirme kararı verilerek, dosya İstanbul'a gönderilecek

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından birleştirme talebine muvafkat verilirse, usul ekonomisi nazara alınarak, beklenmeksizin birleştirme kararı verilerek, dosyanın İstanbul'a gönderilmesine hükmedildi.

Öte yandan duruşmaya katılmayan bazı tanıkların zorla getirilmesine ve eksik bilirkişi raporlarının tamamlanmasına karar veren mahkeme, bir sonraki celseyi 1 Nisan 2026 tarihine bıraktı.