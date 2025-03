CHP Kurultayı Türkiye Meselesi

Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, 6 Nisan'da gerçekleştirilecek kurultaya ilişkin olarak, "CHP'ye kayyum mu gelir, kurultay olur olmaz mı üzerinden bir algı operasyonuyla tartışma yürütülmeye çalışıyorlar. Nasıl ki ön seçimle bir kararlı siyaset ortaya koyduysak, şimdi de kurultaya dönük aynı şeyi söylüyoruz; siz tartışın, biz yapıyoruz. Biz kendimize de, partimize de, halkımıza da güveniyoruz. Dolayısıyla delegemizin iradesini ortaya koyabileceği kurultayı yapacağız. Bu kurultay bir CHP kurultayı değil sadece. Bu bir Türkiye meselesi. Ankara'daki bir sonraki büyük buluşmamızı da kurultay olarak tarif edebiliriz" dedi.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, aralarında ANKA Haber Ajansı'nın da bulunduğu bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Böke, "İstanbul Kongresi üzerinden yürütülen soruşturmanın CHP kurultayına uzanacağı iddia ediliyor. Sizce bu soruşturma 6 Nisan'daki Olağanüstü Kurultayı etkiler mi ve parti için Olağanüstü Kurultay kararına rağmen hala bir kayyum riski var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"CHP Genel Merkezi Genel Başkanın çağrısıyla 6 Nisan'da bir kurultay yapıyor. Nokta. Bu kadar net. 6 Nisan'da bu parti kurultayını yapacak. Esasında parti yönetimi çok net bir siyasi tavır koyuyor. Milli iradeye darbe yapanlara karşı demokrasiyi savunma hattını toplumla birlikte çiziyor. Partinin iradesine saldırı yapmaya çalışanlara karşı bütün partilileriyle aynı hattı çiziyor. 6 Nisan'da gerçekleştirilecek kurultay da esasında bu ihtimallerin artık ihtimal olmadığı, bu partinin kendi sözünü her zamanki gibi kendisinin en net şekilde söyleyeceğini kararlılıkla ortaya koymuş oluyor. Bizim böyle bir gündemimiz yok.

"Siz tartışın, biz yapıyoruz"

Bu kurultay sadece CHP'ye dair bir kurultay değil. Bu kurultay Türkiye demokrasisine dair CHP'nin ortaya koyduğu liderliğe dair bir kurultay. Niye CHP'yle kavga veriyor iktidar? Çünkü CHP halkla buluşmuş vaziyette. Hatırlayın, yani bugüne kadar basın üzerinden cumhurbaşkanı adayı kim olur tartışmasıyla partiyi tartışmaya açma gayretine girdiler. CHP yönetimi de dedi ki bizim böyle tartışmamız yok. Biz halka döneriz. ve deriz ki sen kimin aday olmasını istiyorsun? Biz hazırız, özgüvenle bu kararlılıkla halkla birlikte bu demokrasiyi var etmek konusunda siyasi kararlılığımız var. Döndük ön seçim yaptık. Adayımızı belirledik. Tam da bu yüzden adayımıza saldırı gerçekleştirdiler. Aynı şeyi kurultay için de söylüyoruz. Şimdi o konu bittiği için kanalları gezdiğinizde CHP'ye kayyum mu gelir, kurultay olur mu olmaz mı üzerinden bir algı operasyonuyla tartışma yürütmeye çalışıyorlar. Nasıl ki ön seçimle bir kararlı siyaset ortaya koyduysak, şimdi de kurultaya dönük aynı şeyi söylüyoruz. Siz tartışın, biz yapıyoruz. Biz kendimize de güveniyoruz. Partimize de halka da güveniyoruz. Dolayısıyla biz delegemizin iradesini ortaya koyabileceği kurultayı yapacağız. O da bir halk buluşmasıdır. Yani bu kurultay bir CHP kurultayı değil sadece. Bu bir Türkiye meselesi. ve o yüzden Ankara'daki bir sonraki büyük buluşmamızı da kurultay olarak tarif edebiliriz."

"Atılan her adımda İmamoğlu'nun özgürlüğü ve serbestçe gireceği bir siyasi yarışın sandığıdır"

Böke, "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya süreci nasıl yürütülecek?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Esasında bir büyük sürecin zaten başladığı bir dönemdeyiz. Biz her aşamada şunu hatırlatma amacı duyuyoruz topluma; atılan her toplumsal adım bir sonda değil bir başlangıçta olduğumuza işaret ediyor. Halkın kararlılıkla demokrasiye sahip çıktığı, halkın kararlılıkla, adalete sahip çıktığı, halkın kararlılıkla hukuk talep ettiği, halkın kararlılıkla '15,5 milyon insan oy verdik, sözümüzü söyledik, cumhurbaşkanı adayımızı belirledik, şimdi yeni talebimizi söylüyoruz' dediği bir sürecin içerisindeyiz. O talep nedir? Eğer 15,5 milyon insan adayını belirlemişse adayının özgürlükle, serbest bir siyasi yarışın içerisine girmesine imkan sağlanmasıdır. Yani Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğüdür. Ekrem İmamoğlu artık Türkiye'de bir cumhurbaşkanı adayıdır. 15,5 milyonun desteğini adaylık safhasında almış olan bir cumhurbaşkanı adayıdır. Yani şimdi atılan her adımda Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğü ve Ekrem İmamoğlu'nun serbestçe gireceği bir siyasi yarışın sandığıdır.

"Türkiye'nin vakit geçirmeksizin bir seçim sandığına ihtiyacı vardır"

Türkiye'nin vakit geçirmeksizin bir seçim sandığına ihtiyacı vardır. Bu ağır tablo taşınamaz. Yani ekonominin içinde olduğu koşullar, bugün yaşatılan darbeyle birlikte daha da ağırlaşmıştır. Bu derinleşen yoksulluğa, ekonomik yıkıma, hukuksuzluğa, demokrasiyi elimizden alan bu hale son verecek olan şey sandıktır. Sandığın da gerçek bir demokrasiyi var edebilmesinin koşulu o sandıkta yarışa girecek olan adayların özgürce bir siyasi rekabete girmesidir. Başka partilerin siyasi adayları nasıl özgürlükle o yarışa giriyorlarsa CHP'nin de 15,5 milyon kişi tarafından Türkiye İttifakının temsilini çok net ortaya koymuş olduğu adayının özgürce o seçime girmesidir."

"Demokratik kanalları açık tutacağız"

Böke, bundan sonraki süreçte Ankara başta olmak üzere diğer illerde de mitinglerin devam edeceğini belirterek şöyle devam etti:

"Demokrasinin kendisi sandıktan ibaret değildir. Biz bunu hep söyleyegeldik. Demokrasinin kendisi o sandığa giden süreçlerin özgür olmasıdır, hakçı olmasıdır, katılımcı olmasıdır. Tam da bu nedenle adayımızı belirleme sürecini bir sandıkla ama o sandığı da sadece üyeye açarak değil, toplumun kendisine açarak, dayanışma sandıklarıyla büyüterek gerçekleştirmiştik. Bu anlayışımız değişmeyecek. Genel Başkanımız bu darbenin yapıldığı an itibariyle vakit kaybetmeksizin Saraçhane'ye gitti. Saraçhane'de demokrasiye sahip çıkmak isteyen milyonların buluşmalarının ne anlama geldiği konusunda onlara tercüman oldu. CHP'nin kurumsalına yapılan saldırının bu hukuksuzlukların bu adaletsizliklerin, bu demokrasi yıkımının parçası olduğunu bildiğimiz için bir kısmımız da bir dakika bile ayrılmaksızın CHP Partisi Genel Merkezi'nde kaldık. Niye? Çünkü demokrasi dediğiniz şey insanların katılımına siyaset kurumuna alan açmasıdır. Biz o alanları açmak, toplumun sözcülüğünü yapmak, tercümanlığını yapmak ama toplumun katılmak istediği yerin de demokratik şekilde işlemesini sağlamakla sorumlu hissediyoruz kendimizi. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Yani demokratik katılımcı kanallarla toplumun taleplerini ortaya koyacağı, sözünü söyleyeceği, bunu sokakta, siyasi partilerde, sandıkta dile getirebileceği demokratik kanalları açık tutacağız.

"Geçen hafta buluştuğumuz sandıklar gibi bu hafta da Maltepe'de buluşmaya davet ediyorum"

Bu kararlılık esasında son yedi günde çok net ortaya çıkıyor. Yani bu kararlılık sadece CHP'nin kararlılığı değil bir halk iradesi ve bir halk kararlılığı var. Biz o hak kararlılığının devam edeceğine şüphe duymuyoruz. O yüzden cumartesiye sadece bir çağrı yapmıyoruz. Diyoruz ki duyduk, gelin birlikte yapalım o mitingi. Bir kez daha bence aracılığınızla milyonlara seslenmiş olayım; nasıl ki geçtiğimiz hafta sonu 15,5 milyon insan genci, yaşlısı, çocuğu, emeklisi, emekçisi bir araya gelip 'Bizim de bir sözümüz var. Cumhurbaşkanı adayımızı biz belirliyoruz' dediyse aynı 15,5 milyon insana bir kez daha buradan çağrı yapmış olayım ben hatta belki de o gün sandığa gelememiş olan milyonlara da; Maltepe'de, Cumartesi günü saat 12.00'de Türkiye İttifakı'nın büyük buluşmasında CHP'nin bugüne kadarki siyasetinin devamı olacak şekilde Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını artık topluma hep birlikte haykıracağımız ve o sandığa dair açık çağrımızı yenileyeceğimiz buluşmaya herkesi davet ediyorum. Geçen hafta buluştuğumuz sandıklar gibi bu hafta da Maltepe'de buluşmaya davet ediyorum.

"Ankara'daki bir sonraki büyük buluşmamızı da kurultay olarak tarif edebiliriz"

Bundan sonra Türkiye'nin 81 ilinde hem toplumun bizden talep ettiği alanlarda hem bizim toplumla buluşmaya ihtiyaç tespit ettiğimiz alanlarda farklı illerde sürekli toplumsal buluşmalarımız devam edecek. Elbette Ankara'da da olacak. Yani şunu hatırlatmış olayım; bu hafta sonu İstanbul'daki buluşmadan sonraki hafta sonu 6'sında da Ankara'da zaten CHP kendisinin kurultayını yapıyor olacak.

"İçeriden dışarıdan bu tartışmayı yapanlar haindir"

Böke, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Suçlamalar CHP içinden geliyor' eleştirilerine karşı ne söylemek istersiniz, gizlilik kararı olan soruşturma dosyalarına siyasi müdahale olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Cumartesi günü yapılacak mitingin ismini arkadaşlar açıklayacaklardır ama şunun için Türkiye İttifakı dedim yani 15,5 buçuk milyon insan CHP'nin 2 milyona yaklaşan üyesini çok aşan bir teveccühle CHP'nin adayına dair bir tercih söyleme isteğiyle geldi akın akın insanlar. Bu bizim yerel seçimlerde ortaya koyduğumuz Türkiye İttifakı'nın bir sonucudur. Yani toplumsal düzeyde toplumun demokraside ittifak kurmasıdır. Adalette ittifak kurmasıdır. Hukukun üstünlüğünde ittifak kurmasıdır. Türkiye İttifakı dediğimiz şey de budur. Bu buluşma da işte o demokrasi ittifakının kendisidir. Adalet ittifakının kendisidir. Yani CHP'nin bundan sonra yaptığı her buluşma esasında bir Türkiye İttifakı buluşmasıdır. Toplumun CHP'de cisimleşmiş olan bu mücadelesinde bu değerlere birlikte sahip çıkmaya dair kararlılığın kendisidir. Gelelim bu tartışmaları kim yapıyor? İçeriden dışarıdan bu tartışmayı yapanlar haindir."