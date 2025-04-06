10.00 - CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı "İrade Milletindir" temasıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak. Kurultayda, Genel Başkan'ın yanı sıra Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de seçilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
10.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, il eş başkanları toplantısının açılışında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
16.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay devam ederken Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi önünde Ankara Mitingi'nde vatandaşlara seslenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
13.30 - 16.00 - 19.00 - Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK, Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor ve Fenerbahçe-Trabzonspor maçları oynanacak. (ANTALYA - MERSİN - İSTANBUL)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
Son Dakika › Güncel › CHP Kurultayı ve Süper Lig Maçları - Son Dakika
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