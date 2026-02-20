CHP\'li Adıgüzel Fiyatlara Tepki İçin TMO Önüne Fındık Döktü: "Ferrero\'ya Değnekçilik Yapıyorlar"

(ANKARA) - CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Toprak Mahsulleri Ofisi önünde bir çuval fındığı dökerek kurumun fiyat politikasını protesto etti. Adıgüzel, "TMO ve onu yöneten üst akla fındık üreticisinin mesajını getirdim. Bu fındık benim halkımın mahsulü. Size alın dedik, almadınız. Madem öyle almadınız, böyle alın. Kuş yesin, yurdumun insanı yesin, sincaplar yesin elin gavuru yiyeceğine. Eğer size bu ülkenin sokaklarını, meydanlarını dar etmezsek biz de namerdiz. Ferrero'ya değnekçilik yapıyorlar. Zirai don sonrası fındık fiyatı yukarı doğru giderken bunlar tuttular, piyasaya ucuzdan eski fındığı sattılar" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık fiyat politikasını protesto etmek için ofisin Milli Müdafa Caddesi'ndeki genel merkezinin önünde basın açıklaması yaptı.

CHP'li Adıgüzel, aracının bagajında getirdiği bir çuval fındığı omzunda ofisin önüne taşıdı. "TMO ve onu yöneten üst akla fındık üreticisinin mesajını getirdim. Bu fındık benim halkımın mahsulü. Size alın dedik, almadınız. Madem öyle almadınız, böyle alın. Kuş yesin, yurdumun insanı yesin, sincaplar yesin elin gavuru yiyeceğine. Eğer size bu ülkenin sokaklarını, meydanlarını dar etmezsek biz de namerdiz" diyen Adıgüzel, çuval dolusu fındığı ofisin önüne döktü.

"Fındığa ihanet, ülkeye ihanettir"

CHP'li Adıgüzel, "Bu fındığın tamamı ihraç olup, döviz getiriyor. Fındık eşittir döviz. Bu yüzden fındığa ihanet, ülkeye ihanettir. Rekolte bu sene düştü. Fındık çok az. Normalde fiyatların yükselmesi lazım. Ama eşyanın tabiatına aykırı olarak fiyatlar yükseleceği yerde daha fazla düşüyor. Şimdi bunu kim yapıyor? Bunu Ferrero ve Türkiye'deki iş birlikçileri yapıyor. Bu kurum da seyrediyor. Tarım Bakanlığı da seyrediyor. Anayasa madde 45, 'Devlet, üreticinin ürününün hakkını alabilmesi için elinden geleni yapar.' diyor. Anayasa madde 167, 'Devlet, kartelleşmeyi önler.' diyor. 'Serbest rekabeti sağlar.' diyor. Bunlar Anayasa suçu işliyor. Bunlar sadece seyretmiyor. Bunlar aynı zamanda destek oluyor. Sezon başında piyasa fiyatının altından fındık taban fiyatı açıkladılar. İlk darbeyi vurdular. Ferrero'ya değnekçilik yapıyorlar. Zirai don sonrası fındık fiyatı yukarı doğru giderken bunlar tuttular, piyasaya ucuzdan eski fındığı sattılar" diye konuştu.

"Bunlar artık çiftçinin dostu değil"

"Siz fındık fiyatı yukarı giderken piyasaya müdahale ediyorsunuz. Peki, fındık fiyatı aşağı giderken üreticinin yanında durup niye piyasaya müdahale etmiyorsunuz?" diye soran Adıgüzel, "Çünkü bunlar artık çiftçinin dostu değil. O eskidendi o. Bunlar Ferrero'nun dostu. Çünkü buralar fındıktaki F tipi yapı Ferrero tarafından işgal edilmiş durumda. Hem bunlar hem de diğer oligarklar Tarım Bakanlığı'nı işgal etmiş durumda. O yüzden milletin mesajını iletiyorum: 300'ün üstünde satmıyoruz kardeşim" ifadesini kullandı."

"Yabancı kartele çalışıyorlar"

Kendisinin de fındık üreticisi olduğunu belirten Adıgüzel, "Bütün yaşananları yıllardır görüyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi, Fiskobirlik'in pasifize edilip başına da bir AKP'li milletvekilinin konulmasından sonra bu işte regülatör olmalı. Fakat bize çalışmıyor, yabancı kartele çalışıyor. İki tane ölümcül hata yaptı bu yıl. Gitti, piyasa fiyatının altından piyasada 380 TL'yi görmüş fındığa piyasa fiyatının altından 200 TL fiyat verdi. Ardından zirai don oldu. Fındık az olduğu için fiyat yükselmeye başladı. Bu sebeple fiyatın önünü kesmek için geçmiş yılların fındığını ucuz şekilde piyasaya sürdü. Aynen Merkez Bankası'nın döviz yükselirken piyasaya döviz sürmesi gibi. Yani yaptıkları tamamen Ferrero'ya ayakçılıktır, değnekçiliktir" değerlendirmesinde bulundu.

"Bunlar doğrudan İtalya'ya bağlı"

"Ferrero, fındıktaki F tipi yapılanmanın adıdır" diyen Adıgüzel, şunları kaydetti:"

"Bana diyorlar ki bunlar emir kulu. Bunlar emir kulu falan değil. Bunlar Türkiye'den, milletten emir almıyor. Bunlar Tayyip Erdoğan'dan da emir almıyor. Bunlar doğrudan İtalya'ya bağlı. Bütün bu işleri kurgulayanlar burada. Her şey bu işte, bu içeride planlanıyor. O yüzden biz halkımızın yanında olmaya, üreten biziz, yöneten de biz olacağız kardeşim, demeye geldik. Bunun için buradayız. Fındık üreticisi, 'Al bunu götür dök' dedi. 'Evimde tutuyorum, satmayacağım' dedi. Ben de o mesajı burada vermekle mükellefim. Çünkü bölgemin milletvekili olarak bu yaşananlara, bu zulme sessiz kalamazdım."