CHP'li Ağbaba: Asgari ücret sefalet ücreti - Son Dakika
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CHP'li Ağbaba: Asgari ücret sefalet ücreti

CHP\'li Ağbaba: Asgari ücret sefalet ücreti

Veli Ağbaba, 22 bin 104 liralık asgari ücretin yetersiz olduğunu ve dar gelirliyle dalga geçildiğini belirtti.

25.12.2024 13:14
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(ANKARA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 22 bin 104 liralık asgari ücret ile milyonlarca dar gelirliyle göz göre göre dalga geçildiğini belirterek, "Bu rakam kiraya yetmez. Bu rakam giyinmeye yetmez. Bu rakam beslenmeye yetmez. Geçim yoksa seçim var" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücret ile ilgili yazılı açıklama yapan CHP'li Ağbaba, şunları kaydetti:

"Ve oyun bugün bitti. 22 bin 104 lira olarak açıklanan ücret, asgari geçim değil, asgari sefalet ücretidir. TÜİK'in yıllık enflasyonu bile yüzde 47 iken, asgari ücret artışı yüzde 30. Milyonlarca emekçiye enflasyonun 17 puan altında zammı reva gördüler. Asgari ücreti işçilere adeta sadaka verirmişçesine bir lütuf olarak gören iktidar yetkilileri, bu ücretle acaba kaç gün yaşayabilir? 'Geçinemiyoruz' diye haykıran, çocuğuna okul harçlığı veremeyen, cebinde parası olmadığı için pazar alışverişine gidemeyen asgari ücretliler, yeni yılda da umutsuzluğa ve çaresizliğe terk edildi.

"Şimşek'in açıklamasına göre asgari ücret en kötü ihtimalle 24 bin 992 lira olmalıydı"

Bakan Şimşek'in ekonomi politikaları gibi 'Enflasyonun üzerinde olacak' açıklaması da yalan çıktı. Resmi enflasyon yüzde 47, asgari ücrete yapılan zam yüzde 30. Şimşek'in açıklamasına göre asgari ücret en kötü ihtimalle 24 bin 992 lira olmalıydı. Neresinden tutarsan tut bu rakam açıklanamaz.

"Geçim yoksa seçim var"

Bu ülkede 2025 yılı için açıkladıkları yeniden değerlendirme oranı yüzde 43,93. İdari para cezasına, harçlara, trafik cezasına, gecikme cezasına yüzde 43,93 zam yapacaksın, asgari ücretliye yüzde 30 zam yapacaksın. Milyonlarca dar gelirliyle göz göre göre dalga geçiyorlar. Bu rakam kiraya yetmez. Bu rakam giyinmeye yetmez. Bu rakam beslenmeye yetmez. Geçim yoksa seçim var. Asgari ücrete yapılan bu komik zam memura ve emekliye yapılacak zam için de bir gösterge. Bakalım AKP, memur ve emekliye düşük zam vermek için nasıl bir formül bulacak?"

Kaynak: ANKA

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