CHP'li Ağbaba: TÜİK'in Enflasyon Rakamları Gerçekle Uyuşmuyor - Son Dakika
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CHP'li Ağbaba: TÜİK'in Enflasyon Rakamları Gerçekle Uyuşmuyor

Veli Ağbaba, TÜİK'in düşük enflasyon verilerine tepki gösterdi, gerçek enflasyonun market fiyatlarıyla farklı olduğunu vurguladı.

04.11.2024 12:44
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ANKARA - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerine tepki gösterdi. Ağbaba, "TÜİK bizlerin göremediği neyi görüyor da bu rakamları açıklıyor izah etmeli. Memura emekliye az zam vermek için matematiğin kurallarını bozdular. TÜİK'e göre iki kere iki dört değil. Hiçbir ekonomik gösterge, TÜİK enflasyonunun bu şekilde düşük çıkmasıyla örtüşmüyor" değerlendirmesinde bulundu.

TÜİK, ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,88 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 48,58'e geriledi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerine tepki gösterdi. Market fiyatlarıyla 1-31 Ekim arasındaki aylık değişimin yüzde 15,87 olduğunu ifade eden Ağbaba, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"TÜİK kaçak güreşiyor. TÜİK'in 2 yıldan fazladır açıklamadığı madde sepeti gerçeklerin halka ulaşmasını engellemek için. TÜİK, yalanına kılıf için verileri gizliyor. Ama market raflarındaki fiyatlar yalan söylemiyor. Yaygın olarak hizmet veren 10 marketin ortalama fiyatlarıyla oluşturduğumuz madde sepetinde, hesapladığımız enflasyon TÜİK'inkiyle aynı değil. TÜİK'in açıkladığı sanal enflasyon. TÜİK'in Ekim ayı enflasyonununu aylık 2,88  olarak açıkladı. Oysa bizim market fiyatlarıyla hesapladığımız gerçek aylık enflasyon yüzde 15,87. TÜİK'in açıkladığı rakam marketin, pazarın fiyatlarıyla alakası olmayan sanal bir enflasyon rakamıdır. Gerçeklikten uzak, sanal bir enflasyon yaratarak enflasyon düştü algısı yaratmaya çalışıyorlar. Enflasyon market fiyatları ne zaman düşüşe geçerse o zaman düşer. Marketlerde fiyatlar hep yukarı yönlü gitmeye devam ediyor. Düşen bir şey yok.

Ekim ayının 1'inde marketlerden alınan ortalama fiyatlarla, Ekim ayının sonunda aldığımız fiyatları karşılaştırdık. Salatalığın kg fiyatında ekim ayı başında ortalama 28,76 lirayken, ay sonunda 36,58 lirayla bir ayda  yüzde 27,19 artış olmuştur. Domatesin kg fiyatı ise ay başında 14,83 lirayken, ay sonunda 21,1 lirayla yüzde 42,28 artışa uğramıştır. Tavuk Eti 93,42 lirayken, ay sonunda 100,18 lirayla yüzde 7,24 artışa uğramıştır. Beyaz peynir ay başında market ortalama fiyatlarıyla 229,29 lirayken, ay sonunda market ortalamasında 252,37 liraya çıkmış yüzde 10,07 artış yaşanmıştır.

Temel gıda ürünleriyle hazırladığımız madde sepetinde 1-31 Ekim arası market fiyatlarındaki ortalama değişim yüzde 15,87 olarak gerçekleşmiştir. ENAG grubunun hesaplamasına göre ise tüketici fiyatları ekimde bir önceki aya göre yüzde 5,57 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 89,77 oldu.TÜİK bizlerin göremediği neyi görüyor da bu rakamları açıklıyor izah etmeli. Memura emekliye az zam vermek için matematiğin kurallarini bozdular. TÜİK'e göre iki kere iki dört değil. Hiçbir ekonomik gösterge, TÜİK enflasyonunun bu şekilde düşük çıkmasıyla örtüşmüyor. Market fiyatları artıyor, faiz aynı seviyede, dolar artıyor, kiralar artıyor, faturalar artıyor, bunlar enflasyonun düştüğünü iddia ediyor. Memura, emekliye az zam vermek için yıl sonuna doğru enflasyonu kalemler üzerinde oynayarak düşük göstermeye çalışıyorlar. TÜİK'e göre, iki kere iki dört değil. Matematiğe takla attırdılar."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Ağbaba: TÜİK'in Enflasyon Rakamları Gerçekle Uyuşmuyor - Son Dakika

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