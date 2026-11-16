CHP\'li Akay, sağlık bütçesindeki 559 milyar TL\'lik garanti ödemesini eleştirdi

(TBMM) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi görüşmelerinde şehir hastanelerine yapılan garanti ödemeleri, hastane yatırımlarındaki maliyet artışları ve fon yolsuzluğu iddialarını gündeme getirdi. Önümüzdeki üç yılda sağlık alanında 559 milyar liralık garanti ödemesi yapılacağını belirten Akay, hastane yatırımlarındaki toplam maliyet artışının 232 milyar liraya ulaştığını söyledi. Akay, KUYAŞ, E-Data ve Gen İlaç şirketleriyle bağlantılı olduğunu öne sürdüğü isimlerin ilişkilerinin araştırılması için SPK ve MASAK'a çağrıda bulundu.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2027 yılı bütçesi, 2025 yılı kesin hesabı ve Sayıştay raporları görüşülüyor.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, garanti ödemelerinin bütçeye ciddi yük getirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Garanti ödemeleri ülkemizde önemli problemlerden biri. Hem sağlık sektöründe hem de karayollarıyla ilgili olarak baktığımızda, önümüzdeki üç yılda bütçeden 1 trilyon 26 milyar TL'lik garanti ödemesi yapılacak. Sağlık Bakanlığı ile ilgili olarak da hastanelerin yapım ve hizmet bedeli kapsamında iki kalemde, önümüzdeki üç yıl içerisinde toplam 559 milyar TL ödeme yapılacak. Geçen yıl bu rakam 478 milyar TL idi. 81 milyar TL'lik bir artış var. Yine üç yıllık projeksiyondan bahsediyorum. Buradaki anlaşmaların detayları önemli. Bu ödemeler bütçeye çok ciddi yük getiriyor. Bunlarla ilgili gerekli azaltımların yapılması, sözleşmelerin gözden geçirilmesi ve indirilebilecek hususların mutlaka indirilmesi gerekiyor. 2026 bütçesinde 130-136 milyar TL civarında bir başlangıç ödeneği varken, 9. ay sonu itibarıyla 129 milyar TL harcanmış. Yani ödeneğin yüzde 95'i şimdiden kullanılmış. Bu, kronik bir problem olarak devam ediyor."

"HASTANE YATIRIMLARINDA TOPLAM ARTIŞ 232 MİLYAR LİRA"

Şehir hastaneleri, devlet hastaneleri ve eğitim ve araştırma hastanelerinin yatırım programındaki maliyet artışlarına dikkati çeken Akay, şu ifadeleri kullandı:

"Şehir hastaneleri, devlet hastaneleri ve eğitim ve araştırma hastaneleriyle ilgili yatırım programındaki detaylara baktım. Dikkatimi çeken bir husus oldu. Yıllar itibarıyla ilk ihale bedelleriyle şu anda yatırım programında görünen son bedeller arasında çok ciddi artışlar var. Toplam artış tutarı 232 milyar TL. Bu, 2018 yılından bu yana gelen bir tablo. Birkaç örnek vermek isterim. Siz de bu konuları çok detaylı biliyorsunuz. Örneğin İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi'nin 2018 yılındaki ilk ihale bedeli 16 milyar 138 milyon TL. Şu andaki bedeli ise 54,6 milyar TL. 38,4 milyar TL'lik bir artış var. Şanlıurfa 1700 yataklı şehir hastanesi, 2020 yılında başlamış. 1,8 milyar TL'den 30,1 milyar TL'ye çıkmış. 28 milyar 253 milyon TL'lik bir artış söz konusu. Denizli 1000 yataklı şehir hastanesi 1,1 milyar TL'den 12 milyar TL'ye çıkmış. 10 milyar 810 milyon TL'lik artış var. Şimdi bunun sebeplerini araştırmak gerekir. Bir kısmı maliyet artışlarından kaynaklanabilir. Ancak ben kendi seçim bölgem Karabük'te de yaşadığım için yanlış müteahhit seçimi, zemindeki hatalar, zemin etütlerinin sağlıklı yapılmaması veya ihale sürecindeki yanlış uygulamalar nedeniyle çok ciddi maliyet artışlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bunun bir kısmı da kamu zararı olarak karşımıza çıkıyor."

"ESKİPAZAR HASTANESİ'NDE 3-3,5 MİLYON DOLARLIK YATIRIM HEBA OLDU"

Karabük'teki hastane yatırımlarına da değinen Akay, Eskipazar ve Ovacık hastanelerinin maliyet artışlarını ve Safranbolu'daki sağlık tesisi yatırımının durumunu şöyle anlattı:

"Karabük Eskipazar Hastanesi ile ilgili tutumunuzdan dolayı teşekkür ediyorum. Orası kronik bir problemdi. 8,9 milyon TL bedelle ihaleye çıkılmıştı. Ancak zeminde problem olduğu, kayma meydana geldiği için o alan kullanılamadı. Oraya yapılan 3-3,5 milyon dolarlık yatırım heba oldu. Süratle yenisi yapıldı. Şimdi bize 311 milyon TL'ye mal oluyor. Daha da artacak. Bununla ilgili Sayıştay tespiti de var. Kamu zararı olduğu tespit edilmiş. Ben suç duyurusunda da bulundum. Geçmişte bu süreçten sorumlu olan müsebbiplerden hesap sorulması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Aynı durum Karabük Ovacık için de söz konusu. O da ilk çıktığında 9,9 milyon TL'ydi. Şu anda 132 milyon TL'ye ihale edildi.

Siz temmuz ayında Karabük'e yaptığınız son ziyaretlerde yerinde incelemelerde de bulundunuz. Eskipazar'ın 2026-2027 yıllarında faaliyete geçeceğini söylüyorsunuz. Ovacık'ta da çalışmalar devam ediyor. Safranbolu'da sağlık entegre sağlık tesisiyle ilgili henüz hiçbir şey yapılmadı. Bakanlık adına İl Özel İdaresi takip ediyor. Onun da devamını bekliyoruz. Devlet hastanesiyle ilgili olarak da yatırım programını aldınız. 150 yataklı olarak planlandı. Bunlar, üç senedir sürekli eleştirdiğimiz konulardı. Hızlı aksiyon alındı. Bu konuda emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Ancak buradaki maliyet artışları ve kamu zararlarıyla ilgili mutlaka önlemlerin alınması gerekiyor. Bu sürecin de yakından takipçisi olacağız."

KUYAŞ, E-DATA VE GEN İLAÇ BAĞLANTILARININ ARAŞTIRILMASINI İSTEDİ

Akay, fon yolsuzluğu ve aşırı fiyat hareketleri nedeniyle mağduriyet yaşandığını belirterek, bazı şirketlerin ortaklık yapısında geçmişte kamu görevlerinde bulunmuş isimlerin yer aldığını öne sürdü. Akay, şöyle konuştu:

"Bu fon yolsuzluğu, fon vurgunuyla ilgili bazı şirketlerin ve şirket ortaklarının geçmişte Sağlık Bakanlığı'nda ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda önemli görevlerde bulunduğunu görüyoruz. KUYAŞ, KUYAŞ'taki fon yolsuzluğu ve aşırı fiyat hareketleri nedeniyle mağdur olan bir kitle var. Şirketin ortaklık yapısında yer alan bazı isimler geçmişte önemli kamu kurumlarında görev yapmışlar. Burada bir isim var: Cahit Balyen. Ağırlıklı ortaklardan biri. Özel sektörde görev alan ve hisseler üzerinde manipülasyon yapan bir isim. Şirketin ortaklık yapısında Ali Göl isimli bir kişi de var. Geçmiş dönemde Mehmet Selim Bağlı da şirketin yönetiminde bulunmuş. Yolsuzluklar ortaya çıktıktan sonra hemen istifa etmiş. Şimdi Osman Arıkan Nacar, Ali Göl, İsmet Köksal, Cahit Balyen ve Mehmet Selim Bağlı'nın bu şirketlerle bağlantılarının mutlaka tespit edilmesi gerekiyor. Bu şirketlere E-Data'yı ve Gen İlaç'ı da ilave ediyorum. Gen İlaç, ithalat yapma yetkisine sahip biliyorsunuz. İzinleri veren kurum da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu. Fiyatlandırma ve ithalatla ilgili onayları bu kurum veriyor. Osman Arıkan Nacar buranın başkanı. Bir diğer isim SGK Başkanı. Az önce isimlerini saydığım kişilerden İsmet Köksal ve Mehmet Selim Bağlı da bu süreçte karşımıza çıkıyor. Şimdi bunların üçü de E-Data'da ortak. Osman Arıkan Nacar, Ali Göl ve İsmet Köksal. Gen İlaç'ta kimler ortak? Osman Arıkan Nacar, İsmet Köksal ve Ali Göl. Bakın, hiçbir kayıtta yok. Ben bunları Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan çıkardım, Sayın Bakanım. Burada ortak olanlar Osman Arıkan Nacar ve İsmet Köksal. Borsada alım satıma yasak olan bu payların borsada alınıp satılabilmesi için SPK'ya izin müracaatı yapılıyor ve oradan da onay çıkıyor. Bu kişiler aynı zamanda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev aldıkları QH'dan da ayrılıyor."

"SPK'YI VE MASAK'I GÖREVE DAVET EDİYORUM"

İlaç ithalatı ve fiyatlandırma süreçlerinde kamu zararı oluştuğunu savunan Akay, şirketler arasındaki para transferlerinin ve hisse hareketlerinin incelenmesini istedi. Akay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlaç ithalatı, düşük fiyatla alıp yüksek fiyata satma meselesiyle ilgili burada ciddi bir kamu zararı var. Burada fahiş gelir elde eden bir grup var. Elde ettikleri paraları bu fon piyasasında, para piyasasında, yolsuzlukta ismi geçen bu fonlarda değerlendirerek fahiş gelir elde etmeye devam etmiş ve çok sayıda vatandaşımızı da mağdur etmişler. Bu kişiler arasındaki hesap hareketlerinin, ortak oldukları şirketler arasındaki para transferlerinin, hisselerin hangi tarihte, hangi fiyattan, kim tarafından alındığının ve kime satıldığının tespit edilmesi gerekiyor. Burada çok ciddi zararlar var. Sizin bu konuyu incelediğinizi biliyorum. Ancak sadece sizin incelemenizle çözülebilecek bir konu değil. Diğer bakanlıkları ilgilendiren, SPK'yı ilgilendiren, MASAK'ı ilgilendiren hususlar var. Ben buradan SPK'yı ve MASAK'ı da göreve davet ediyorum. Bu olayın çok ciddi bir şekilde tetkik edilmesi, incelenmesi ve nereye kadar gidiyorsa müsebbiplerinden hesap sorulması gerekiyor. Geçmiş döneme ait olmasına rağmen bakanlıkta devamlılık esastır. Dolayısıyla sizin bu konuları tespit ederek kamu zararına yol açanlardan ilgili makamların hesap sormasına zemin hazırlayacağınızı umuyorum."