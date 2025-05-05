CHP'li Akbulut'tan Özgür Özel'e Yönelik Saldırıya Kınama

Haber: Mumahhet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıyı kınayarak, "Biz bu hareketi sadece Genel Başkanımıza yapılmış olarak görmüyoruz. Milyonlarca Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni ve üyesine yapılmış olarak görüyoruz. Hatta milyonlarca Türk yurttaşına, insanına yapılmış bir hakaret olarak görüyoruz. 86 milyon Türkiye'ye yapılmış bir hakaret olarak görüyoruz. Bu kimseye yapılamaz" dedi.

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıyı kınadı. Partisinin Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği basın açıklamasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İzzet Akbulut, yaşanan olayın önünün arkasının kontrol edilip sonuçların tüm kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini söyledi.

Akbulut, şöyle konuştu:

"Biz bu hareketi sadece Genel Başkanımıza yapılmış olarak görmüyoruz. Milyonlarca Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni ve üyesine yapılmış olarak görüyoruz. Hatta milyonlarca Türk yurttaşına, insanına yapılmış bir hakaret olarak görüyoruz. 86 milyon Türkiye'ye yapılmış bir hakaret olarak görüyoruz. Bu kimseye yapılamaz. Bu, hiçbir partinin Genel Başkanına, yöneticisine, çalışanına, il başkanına, belediye başkanına, milletvekiline yapılamaz.

Şahıs zaten içeride olması gereken bir insan. İçeride olması gerekirken yasanın bir boşluğundan faydalanmış, çıkmış ama ne yazık ki böyle bir eylemi gerçekleştirebilecek serbestlikte aramızda dolaşan bir katil tarafından bu olay gerçekleştirilmiştir. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Buna sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil diğer tüm partilerin tepki vermesi gerekmektedir ve vermektedirler. Bizler şuna da inanıyoruz ki; en ağır şekilde cezalandırılacak. Yaptığı yanına kalmayacak. Tabi toplumsal sorumluluklarımız var, daha fazla ağır şeyler söyleyemiyoruz. Ama biz de insanız, etten, deriden, kemikten yapılan insanlarız. Bizim de nefislerimiz, sabrımız var. Genel başkanımıza yapılan hareketin aslında çok daha ağır bir şekilde karşılığının verilebileceğini de söyleriz ama bize yakışmaz. Bu katilin, en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini düşünmekteyiz."