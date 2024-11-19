CHP\'li Akdoğan\'dan İktidara Eleştiriler

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(TBMM) - CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda; "Milletvekillerimizle bu hafta sonu sokaktaydık, alandaydık. İki şey var: Bir, ekonomi niye böyle; iki, iktidar partisinin temsilcileri, milletvekilleri, belediye başkanları, yöneticileri niye insan içine çıkmıyorlar, vatandaşla bir araya gelemiyorlar. Bunun sebebi yok edilen kurumlar, kurullar. Hiç inkar etmeyin, sokağa çıkacak haliniz, yüzünüz yok; karnenizi düzelteceksiniz, ondan sonra sokağa çıkacaksınız" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak hafta sonu CHP'li milletvekillerinin Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşla bir araya geldiği buluşmalarda neler yaşandığını anlattı. AK Parti iktidarı döneminde bir daha toplanmayan Ekonomik ve Sosyal Konseyi'ne ilişkin de konuşan Akdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Biz tüm milletvekillerimizle bu hafta sonu sokaktaydık, alandaydık. İki şey var: Bir, ekonomi niye böyle; iki, iktidar partisinin temsilcileri, milletvekilleri, belediye başkanları, yöneticileri niye insan içine çıkmıyorlar, vatandaşla bir araya gelemiyorlar. Samsun'da kulaklarımla duydum, Ankara'da duydum. Bunun sebebi yok edilen kurumlar, kurullar. Hiç inkar etmeyin, sokağa çıkacak haliniz, yüzünüz yok; karnenizi düzelteceksiniz, ondan sonra sokağa çıkacaksınız.

"'Ekonomik, sosyal, kültürel kalkınma' yanınızdan geçmez"

Ortadan kaldırdığınız kurumlardan bir tanesi Ekonomik ve Sosyal Konsey. Ekonomik ve Sosyal Konsey var, 1995'te bir genelgeyle kurulmuş, 2001 yılında yasayla kurulmuş; daha sonra, bir Anayasa yapmışsınız, bu Anayasa'yı yapan sizsiniz. 2010 yılında, FETÖ'nün size en çok destek verdiği yıllarda bir Anayasa yaptınız, buna bir madde yazdınız 166'ncı madde' 166'ncı maddede bir sürü şeyden bahsediyorsunuz. Niye bu maddeyi yazdınız, ben de anlamadım çünkü maddede bahsedilenlerle sizin hiç alakanız yok; 'Ekonomik, sosyal, kültürel kalkınma' yanınızdan geçmez, 'Sanayi ve tarımdaki gelişim' vallahi sizde yok, 'Ülke kaynaklarının verimli kullanımı' katiyen sizin kenarınızdan köşenizden geçmiyor ama yazmışsınız buraya. 'Cumhurbaşkanına istişari nitelikte görüş bildirmek amacıyla bir konsey toplanır.' Estağfurullah, Cumhurbaşkanına kim görüş bildirebilir, hem de istişare amaçla? Cumhurbaşkanı büyük ekonomist; Daron Acemoğlu, Erinç Yelden, Güven Sak, Özgür Demirtaş, Selin Sayek Böke, Ümit Özlale, Şükrü Kızılot, Yalçın Karatepe işinize bakın, bu ülkenin büyük ekonomisti var! Kim? Recep Tayyip Erdoğan.

Şimdi, ortaklık yok, bu kurulu toplamıyorsunuz. Ekonomik ve Sosyal Konseyi daha gelişmiş hale getirmek zorundasınız. En son ne zaman toplamışsınız? 2010'da Anayasa'ya yazdıktan sonra toplamama kararı almışsınız. Toplamayacaktınız, buraya niye yazdınız? Buraya yazdınız, niye toplamıyorsunuz? Bakın, 2009'da en son toplamışsınız, o zaman TÜFE 6,5, bugün TÜFE 48,5; 2009'da en son toplamışsınız, dolar 1,8, bugün dolar 34,5; o gün en son topladığınızda euro 2,3, bugün euro 36,5.

O gün Ekonomik Sosyal Konseyi topladığınızda -buradan kastım sadece bu değil- kurumlara, kurallara önem verdiğinizde, bastığınız 200 TL'yle o gün 500 ekmek alınıyordu, bugün 20 ekmek alınıyor. O gün bu kurullara, kurallara önem verdiğiniz dönemde 200 TL'yle 3 çeyrek altın alıyordunuz, bugün 1 çeyrek altınla 25 tane 200 lira alıyorsunuz. Sokağa çıkamıyorsunuz, çıkamazsınız çünkü bir yıl içerisinde domatese yüzde 180 zam gelmiş, sivri bibere yüzde 181 zam gelmiş, salatalığa yüzde 200 zam gelmiş. Asgari ücrete yüzde 25, BAĞ-KUR'luya, SGK'lıya yüzde 15 zam yapmaya kalkıyorsunuz; yapmayın, bu sokak, bu çarşı, bu pazar gök kubbeyi başınıza yıkar, yapmayın. Aç millet, aç; sokakta insanlar açlıktan sürünüyorlar ya, gülüyor milletvekili de burada."