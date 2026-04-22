CHP'li Alp'ten Zeydan Karalar Tepkisi: Türkiye Bir Hukuk Devletidir, Adana Hariç

(ANKARA) - CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar üzerinden yargı sürecini eleştirerek, "Türkiye bir hukuk devletidir, Adana hariç" ifadelerini kullandı.

Alp, konuşmasında şunları söyledi:

"Sayın Başkanım, efendim, bir öneride bulunmak istiyorum. Eğer Meclisimiz tensip buyurursa fiili bir durum da hukukileşmiş olacak. Efendim, Anayasa'ya bir ibare ekleyelim, diyelim ki: "Türkiye bir hukuk devletidir, Adana hariç." Evet, "Adana hariç" ibaresi ekleyelim. Gerekçem de şu: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklu mu? Değil. Hükümlü mü? Değil. Hakkında bir mahkümiyet var mı? Yok. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin bir yargılama var mı? O da yok. Peki, orada hukuk var mı? Hukuk da yok. Hukuk yoksa yazalım efendim: "Türkiye bir hukuk devletidir, Adana hariç." Bir önerim daha var. Bir ibare daha ekleyelim: "Herkes seçme ve seçilme hakkına sahiptir, Zeydan hariç." diyelim. Adam seçilmiş fakat yönetemiyor o zaman Anayasa'ya yazalım."