CHP'li Arslan: Sağlık Alanlarının Özelleştirilmesi Kamusal Sistemin Tasfiyesidir

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, 17 Mart ve 24 Nisan 2026 tarihli Cumhurbaşkanı kararlarıyla 59 ilde toplam 126 taşınmazın özelleştirme kapsamına alındığını belirtti. 2 milyon 319 bin 904 metrekarelik alanın özelleştirileceğini vurgulayan Arslan, bu durumun kamusal sağlık sisteminin ve Cumhuriyetin ortak mirasının tasfiyesi olduğunu ifade etti.

Arslan, özelleştirmenin yalnızca satışla sınırlı olmadığını, kiralama, gelir ortaklığı ve işletme hakkı devri gibi unsurları da içerdiğini belirtti. Ayrıca, bu alanların planlama yetkisinin Özelleştirme İdaresi'ne devredilmesiyle imar planlarının değişebileceğini ve sağlık alanı statüsünün kaldırılabileceğini söyledi.

Eskişehir'deki eski Devlet Hastanesi ve Doğumevi alanı ile Yunus Emre Devlet Hastanesi'nin 2 Eylül hizmet binasının özelleştirme kapsamına alındığını hatırlatan Arslan, iktidarın 'hastane yapacağız' söylemiyle çeliştiğini ifade etti.

Arslan, 1984-2025 döneminde 72 milyar dolar özelleştirme geliri elde edildiğini, bunun 63 milyar dolarının AK Parti döneminde gerçekleştiğini belirtti. 2026 bütçesinde özelleştirme hedefinin 185 milyar TL olduğunu, bunun son 5 yıldaki toplam gelirin 4 katı olduğunu vurguladı.