CHP'li Aşkın Genç'ten İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstererek "Bu tutuklama sadece Sayın İmamoğlu'na değil, halkın iradesine, hukuka, sandığa ve cumhuriyetin kurucu değerlerine yönelmiş açık bir darbedir. Bu karar, yargının nasıl siyasallaştığının, adaletin nasıl araçsallaştırıldığının en net örneğidir. Delilsiz, hukuksuz ve siyasi saiklerle yapılan her işlem halkın vicdanında mahküm olmuştur" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Genel Kurulu'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin konuştu. Genç, şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu hiçbir somut delil olmaksızın 'Duydum, öyle söylediler' gibi dedikodu mahiyetinde gizli tanık ifadelerine dayanarak tutuklandı. Dosyada ne bir belge var ne bir delil ne de hukukla bağdaşır bir gerekçe. Yargı dosyasına değil, iktidar koridorlarında yazılmış siyasi senaryolara dayanan bir kararla karşı karşıyayız. Bu tutuklama sadece Sayın İmamoğlu'na değil, halkın iradesine, hukuka, sandığa ve cumhuriyetin kurucu değerlerine yönelmiş açık bir darbedir. Bu karar, yargının nasıl siyasallaştığının, adaletin nasıl araçsallaştırıldığının en net örneğidir. Delilsiz, hukuksuz ve siyasi saiklerle yapılan her işlem halkın vicdanında mahküm olmuştur. Er ya da geç bu ülkede yine hukuk, yine adalet, yine milletin iradesi kazanacaktır."