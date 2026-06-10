CHP'li Aytekin'den Disiplin Eleştirisi

(ANKARA) - CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, "Gerçekten 63/5'ten mi işlem yaptınız? Bir taneniz bile demedi mi bu madde milletvekillerine uygulanamaz diye. Üstelik oy birliğiyle öyle mi? Yazık size" dedi.
CHP MYK tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilen 9 milletvekili arasında bulunan CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Parti Tüzüğü'nün 63. maddesinin görselini paylaşan Aytekin, şunları kaydetti:
"Gerçekten 63/5 ten mi işlem yaptınız? Bir taneniz bile demedi mi bu madde milletvekillerine uygulanamaz diye. Üstelik oy birliğiyle öyle mi? Yazık size ya!"
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