CHP'li Bakan'dan Adalet Bakanı Gürlek'e: "Kamuoyunun Bilmediği, Hizbullah'la Yürüttüğünüz Bir Süreç mi Var?"

(ANKARA) - CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, terör örgütü Hizbullah'ın üst düzey yöneticileri Edip Gümüş ile Cemal Tutar'ın "Terörden Arananlar" listesinden çıkarılmasına tepki göstererek, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e "Yeni bir süreç mi başladı? Bizim bilmediğimiz, kamuoyunun bilmediği, Hizbullah'la yürüttüğünüz bir süreç mi var? Çünkü Hizbullah silah bıraktığını açıklamadı. Hizbullah hala aktif bir terör örgütü. Edip Gümüş bayramda seyranda hala örgüt mensuplarına Hizbullah lideri sıfatıyla mesaj gönderiyor mu?" diye sordu.

CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, haklarında kesinleşmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları ve yakalama kararları bulunan terör örgütü Hizbullah'ın üst düzey yöneticileri Edip Gümüş ile Cemal Tutar'ın İçişleri Bakanlığı'nın "Terörden Arananlar" listesinden çıkarılmasına tepki gösterdi.

CHP'li Bakan açıklamasında, şunları söyledi:

"Hizbullah'ın bugünkü lideri Edip Gümüş ve örgütün askeri kanat sorumlusu Cemal Tutar, sessiz sedasız terörden arananlar listesinden çıkarıldı. Yakalama kararları kaldırıldı. Üstüne üstlük, firarda oldukları halde haklarında sanki tutukluymuş gibi adli kontrol kararı verildi. Kim bu Edip Gümüş? Abdullah Öcalan PKK için neyse, Edip Gümüş de Hizbullah için odur. 2000 yılında İstanbul Beykoz'daki hücre evine yapılan baskında örgütün kurucusu Hüseyin Velioğlu öldürüldü. O baskında sağ yakalanan, sonra Velioğlu'nun yerine geçip bugüne kadar Hizbullah terör örgütünü yöneten adamdan bahsediyorum."

Cemal Tutar kim? Murat Karayılan PKK için neyse, Cemal Tutar Hizbullah için odur. Askeri kanat sorumlusu. Hakkında 15 yıldan beri yakalama kararı olan, İçişleri Bakanlığının 20 milyon lira ödül koyduğu, kırmızı bültenle aranan iki firari terör örgütü liderinden bahsediyorum. 183 cinayetin işlendiği Hizbullah ana davasında ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan, Yargıtay'ca cezası onanmış iki isimden bahsediyorum. Domuz bağı vahşetinin faillerinden bahsediyorum.

"Ekrem İmamoğlu'na verilmeyen adli kontrol, gidip Hizbullah liderine veriliyor"

Ekrem İmamoğlu'na verilmeyen adli kontrol, gidip Hizbullah lideri Edip Gümüş'e veriliyor. Manzaraya bakın, Ekrem İmamoğlu cezaevinde, Gazeteci İsmail Arı cezaevinde, Gazeteci Alican Uludağ cezaevinde, halkın oyuyla seçilmiş belediye başkanları cezaevinde ama Hizbullah'ın lideri serbest. ve hatta, Ekrem İmamoğlu'na verilmeyen adli kontrol, gidip Hizbullah lideri Edip Gümüş'e veriliyor. Bu nasıl adalet?

Asıl mesele şu: Bu nasıl oldu? Heyet, başta yakalama kararının kaldırılmasına da yeniden yargılamaya da olumsuz bakıyordu. İddia bu, Savcı ilk mütalaasında 'yasal şartlar oluşmadı, talep reddedilsin' demişti. Sonra baktık, aynı savcı ikinci mütalaasında 'takdir mahkemenizindir' diyerek görüş değiştirmiş. Mahkeme bunun üzerine yeniden yargılamaya, infazın durdurulmasına, yakalama kararının kaldırılmasına hükmetti. Ardından İçişleri Bakanlığı bu iki ismi sessiz sedasız terör listesinden çıkardı. Soruyorum: Savcı mütalaasını değiştirdi mi? Niye değiştirdi? Heyet kararını değiştirdi mi? Niye değiştirdi? İçişleri Bakanlığı 20 milyon lira ödül koyduğu kayıtları niye sildi? Adalet Bakanı Akın Gürlek'e soruyorum: Yeni bir süreç mi başladı? Bizim bilmediğimiz, kamuoyunun bilmediği, Hizbullah'la yürüttüğünüz bir süreç mi var? Çünkü Hizbullah silah bıraktığını açıklamadı. Hizbullah hala aktif bir terör örgütü. Edip Gümüş bayramda seyranda hala örgüt mensuplarına Hizbullah lideri sıfatıyla mesaj gönderiyor mu? Soruyorum, Öcalan'a statü tartışmasını boşuna yapıyormuşuz. Hizbullah'la ilgili bu tartışmaları da yapmadan salıverilmiş. Meğer iş başka bir yere çoktan varmış. 183 cinayetin failleri, domuz bağıyla can alanların liderleri, bir kararla aklanmış paklanmış. Şehit yakınlarının, gazilerin, Hizbullah mağdurlarının, Gaffar Okkan'ın yakınlarının yüzüne nasıl bakacaksınız? Yanıt bekliyoruz."

"Cumhuriyet savcısının kısa süre içinde birbiriyle çelişen mütalaalar sunması nasıl açıklanmaktadır?"

CHP'li Bakan konuyu Meclis gündemine de taşıdı. Bakan, TBMM Başkanlığı'na, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergeleri verdi.

Bakan, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e şu soruları yöneltti:

"- Haklarında kesinleşmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları bulunan ve firari durumda olan, İçişleri Bakanlığı'nın 20 milyon lira para ödüllü kırmızı kategorisinde yer alan terör örgütü Hizbullah lideri Edip Gümüş ile 8 milyonluk turuncu listede aranan örgütün askeri kanat sorumlusu Cemal Tutar hakkında infazın durdurulması kararı verilmesinin hukuki dayanağı nedir?"

Firari durumda bulunan hükümlüler hakkında yakalama kararlarının kaldırılması ve bunun yerine yalnızca 'yurtdışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol uygulanması yargı pratiğinde istisnai bir durum mudur? Bu yönde emsal kararlar bulunmakta mıdır?

Aynı dosyada görev yapan Cumhuriyet savcısının kısa süre içinde birbiriyle çelişen mütalaalar sunması nasıl açıklanmaktadır?

Yargılamayı yapan mahkeme heyetinin verdiği kararlar hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından herhangi bir inceleme veya soruşturma başlatılmış mıdır?

FETÖ bağlantısı gerekçesiyle görevden ihraç edilen hakim ve savcıların görev yaptığı dosyalarda verilen tüm kararların yeniden yargılama konusu yapılmasına yönelik genel bir uygulama veya içtihat oluşmuş mudur?

Bu kararlar, kesinleşmiş terör suçlarına ilişkin mahkümiyetlerin infazı bakımından emsal teşkil edecek midir? Benzer durumda olan diğer hükümlüler açısından yeni başvuruların önü açılmış mıdır?

Kamuoyunda ciddi endişe yaratan bu kararlar hakkında Bakanlığınız tarafından herhangi bir idari değerlendirme yapılmış mıdır?"

"Terörden Arananlar listesinden çıkarılması uygulaması başka dosyalar için de söz konusu mudur?"

Bakan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye ise şunları sordu:

"- İçişleri Bakanlığı'nın 20 milyon lira para ödüllü kırmızı kategorisinde yer alan terör örgütü Hizbullah lideri Edip Gümüş ve 8 milyon lira para ödüllü turuncu listesinde yer alan örgütün askeri kanat sorumlusu Cemal Tutar'ın 'Terörden Arananlar' listesinden çıkarılmasının gerekçesi nedir? Bu karar hangi kurum ve/veya merciler tarafından alınmıştır?"

Haklarında kesinleşmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan ve firari durumda olan bu kişiler hakkında çıkarılmış yakalama kararlarının kaldırılmasının hukuki dayanağı nedir?

Terör suçlarından hüküm giymiş ve firari durumda olan kişilerin 'Terörden Arananlar' listesinden çıkarılması uygulaması başka dosyalar için de söz konusu mudur? Son 10 yıl içinde benzer şekilde listeden çıkarılan kişi sayısı kaçtır?"