CHP'li Bakırlıoğlu: "Geldiğimiz Noktada Türkiye, Avrupalılar İçin Bile Oldukça Pahalı" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'li Bakırlıoğlu: "Geldiğimiz Noktada Türkiye, Avrupalılar İçin Bile Oldukça Pahalı"

CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "Bir zamanlar Avrupa pahalı derdik. Bugün Almanya’daki markette yağ, un, makarna gibi temel gıda maddelerinin birçoğu Türkiye’ye göre daha ucuz. Et ve süt ürünleri arasındaki fiyatlarda ise dağlar kadar fark var. Asgari ücret alım gücünü yitirmiş, temel ihtiyaçlara dahi yetmez hale gelmiştir. Bu kabul edilemez bir yoksullaşma ve adaletsizliktir. Geldiğimiz noktada Türkiye, Avrupalılar için bile oldukça pahalı" dedi.

18.05.2025 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "Bir zamanlar Avrupa pahalı derdik. Bugün Almanya'daki markette yağ, un, makarna gibi temel gıda maddelerinin birçoğu Türkiye'ye göre daha ucuz. Et ve süt ürünleri arasındaki fiyatlarda ise dağlar kadar fark var. Asgari ücret alım gücünü yitirmiş, temel ihtiyaçlara dahi yetmez hale gelmiştir. Bu kabul edilemez bir yoksullaşma ve adaletsizliktir. Geldiğimiz noktada Türkiye, Avrupalılar için bile oldukça pahalı" dedi.

Bakırlıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada yurttaşın Türkiye'de makarna, un, yağ, bakliyat gibi en temel ihtiyaçlarını dahi yüksek fiyatlardan almak zorunda kalırken, aynı ürünlerin Almanya'daki zincir marketlerde nerdeyse yarı fiyatına satıldığını belirtti.

Türkiye'deki asgari ücretli maaşıyla temel gıdalardan oluşan sepetini yaklaşık 8 kez, Almanya'daki asgari ücretlinin ise 20 kez doldurabildiğini aktaran Bakırlıoğlu, "Yani Türkiye'deki asgari ücretlinin, iktidardan 12 sepet alacağı var. Üstelik bu karşılaştırma Mayıs 2025 fiyatları üzerinden, avro cinsinden yapıldığında dahi Türkiye aleyhine ciddi bir tablo ortaya çıkıyor" ifadesini kullandı.

Türkiye ve Almanya'da yaygın ve görece ucuz iki marketteki temel gıda ürünlerinin fiyatlarını karşılaştırdığını bildiren Bakırlıoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kar amacı gütmüyor' diyerek tanıttığı Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin varsa kendi ürünlerini, yoksa da yaygın olarak bilinen marka ürünlerini baz aldık. Toprağa taş atsan yetişecek kadar verimli topraklara sahip ülkemizde sadece baklagillerin fiyatını Almanya'daki marketlerle kıyasladığımızda dahi durumun vahametini açıkça görüyoruz. Almanya'da asgari ücretli Alman Hans 1 kilogram tavuğu 4 avroya yerken, bizim asgari ücretlimiz 175 liradan yiyebiliyor. Almanya'da asgari ücretli maaşıyla 450 kilo tavuk yerken, Türkiye'de sadece 126 kilo tavuk yiyebiliyor. Türkiye'de asgari ücretli maaşıyla 35 kilo dana kıyma alırken, Almanya'daki asgari ücretli 181 kilo kıyma alabiliyor. Özellikle et ve süt ürünlerindeki tablo ülkemiz adına içler acısı hale gelmiş durumda. Türkiye'de asgari ücretli 736 adet 1 kilo un alırken, Almanya'da asgari ücretli 3 bin 50 tane 1 alabiliyor. Almanya'da asgari ücretli bin 651 tane 1 litrelik süt alabiliyorken, Türkiye'de yalnızca 526 adet litrelik süt alınabiliyor.

Hangi ürünü kıyaslasak Türkiye'deki asgari ücretli zararda çıkıyor. Tarımı bitirdiler, hayvancılığı yok ettiler, çiftçiyi üretemez hale getirdiler. Sonucunu da yurttaş her markete, pazara gittiğinde maalesef görüyor. Türkiye'deki asgari ücretli temel gıdalardan oluşan sepetini 2 bin 940 liraya doldurabilirken, Almanya'daki asgari ücretli sepetini sadece 88,90 avroya dolduruyor. Almanya'da bir asgari ücretli un, süt, peynir alırken rahat; bizde yurttaş fiyat etiketinden korkuyor. İktidar 'Almanya bizi kıskanıyor' diyordu ama bu yoksulluğu, bu geçim derdini mi kıskanacaklar?"

"İktidarın yarattığı enflasyon canavarı, emekçinin 75 burgerini çoktan midesine indirmiş"

Uluslararası bir fast food zincirinin popüler bir menüsünden örneklerine devam eden Bakırlıoğlu şu bilgileri verdi:

"Meşhur Big Mac endeksine baktığımızda da Türkiye'de asgari ücretlinin içinde bulunduğu acı tabloyu daha net görebiliyoruz. Şu anda Türkiye'de Big Mac menü 320 lira, Almanya'da ise 12,49 avro. Türkiye'deki asgari ücretli sadece 69 kez menü yerken, Almanya'daki asgari ücretli 144 kez aynı menüyü yiyebiliyor. Yani iktidarın yarattığı enflasyon canavarı, emekçinin 75 burgerini çoktan midesine indirmiş. İktidar sadece market değil, yemek hesabında da sınıfta kalmış durumda.

Asgari ücret karşılaştırması ise durumun vehametini daha net ortaya koyuyor. 2025 itibarıyla Türkiye'de asgari ücret net 22 bin 104 lirayken, Almanya'da asgari ücret net bin 800 avro olmakla birlikte çalışma saatlerine ve çalışılan pozisyona göre artabiliyor. Almanya'daki bir asgari ücretli maaşıyla marketten çok daha fazla ürün alabilirken, Türkiye'deki emekçi, temel gıda ve temizlik ihtiyaçlarını karşılarken dahi maaşının önemli bir kısmını harcamak zorunda kalıyor.

"Geldiğimiz noktada Türkiye, Avrupalılar için bile oldukça pahalı"

Bir zamanlar Avrupa pahalı derdik. Bugün Almanya'daki markette yağ, un, makarna gibi temel gıda maddelerinin birçoğu Türkiye'ye göre daha ucuz. Et ve süt ürünleri arasındaki fiyatlarda ise dağlar kadar fark var. Türkiye'de enflasyon sadece fiyatları değil, insanların hayatını da kemiriyor. Asgari ücret alım gücünü yitirmiş, temel ihtiyaçlara dahi yetmez hale gelmiştir. Bu kabul edilemez bir yoksullaşma ve adaletsizliktir. Geldiğimiz noktada Türkiye, Avrupalılar için bile oldukça pahalı.

Türkiye, OECD ülkeleri içinde gıda enflasyonu ve gelir adaletsizliği sıralamalarında üst sıralarda yer alıyor. Karşılaştırmalı fiyat listesi, Türk lirasının değer kaybı ve ekonomik politikaların yurttaş üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne açıkça seriyor. Yurttaşın temel talebi net: Adil ücret, ucuz gıda ve insanca yaşam."

Kaynak: ANKA

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Asgari Ücret, Milletvekili, Politika, Almanya, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Bakırlıoğlu: 'Geldiğimiz Noktada Türkiye, Avrupalılar İçin Bile Oldukça Pahalı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı Fiyatlar çakılabilir Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı! Fiyatlar çakılabilir
Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı
İsrail, Gazze’de kalıcı işgal için harekete geçti İsrail, Gazze'de kalıcı işgal için harekete geçti
Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü
Bahçeli’den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj Bahçeli'den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj
İstanbul için uyarı üstüne uyarı Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
Kerem Aktürkoğlu’nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti
Gölge başkan itirafçı oldu Ekrem İmamoğlu’yla ilgili neler anlattı neler Gölge başkan itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Fenerbahçe’nin eski yıldızı siyasete girdi İşte desteklediği parti Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Havada korku dolu dakikalar Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı Havada korku dolu dakikalar! Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı
Serra Pirinç’ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu

13:24
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Bakan Ersoy yanıtladı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
12:37
PKK’nın feshi sonrası DEM Parti’den İmralı’ya ilk ziyaret
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den İmralı'ya ilk ziyaret
11:56
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
11:04
Can pazarı kamerada Köprüye çarpınca yelkenlere asılı kaldılar
Can pazarı kamerada! Köprüye çarpınca yelkenlere asılı kaldılar
09:46
Bakan Yerlikaya duyurdu Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak
09:58
Fenerbahçe’nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu
Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu
09:48
Bir arı trafiği birbirine kattı
Bir arı trafiği birbirine kattı
09:39
İstanbul’daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
İstanbul'daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
09:35
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
09:34
Yavuz Bingöl’den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
Yavuz Bingöl'den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
09:23
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
09:12
Rakam ortaya çıktı İşte Fenerbahçe’nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
09:12
Bebeği olanlar dikkat Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
Bebeği olanlar dikkat! Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
09:08
Rusya’ya Suriye’de bir soğuk duş daha Bu kez konu para
Rusya'ya Suriye'de bir soğuk duş daha! Bu kez konu para
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2025 14:06:19. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'li Bakırlıoğlu: "Geldiğimiz Noktada Türkiye, Avrupalılar İçin Bile Oldukça Pahalı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.