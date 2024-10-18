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(ANKARA)- CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Baran Bozoğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile görüştü. Çevre kirliliği ve iklim değişikliği konularında fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Bozoğlu, "Bundan sonra potansiyel c¸evre problemlerinde iletis¸im halinde olmamız önemli olacak" dedi.

CHP PM Üyesi Baran Bozoğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varan ile bakanlıkta görüştü. Görüşmede, Türkiye'nin potansiyel çevre sorunları ela alındı. ANKA Haber Ajansı'na görüşmeye ilişkin bilgi veren Bozoğlu, şunları söyledi:

"Son do¨nemde yas¸anan c¸evre problemleri bas¸ta olmak u¨zere, yerel yo¨netimlerdeki yas¸anan gelis¸meler dahilinde, Genel Bas¸kanımız Sayın O¨zgu¨r O¨zel'in ve Yerel Yo¨netimler'den sorumlu Genel Bas¸kan Yardımcısı Sayın Go¨khan Zeybek'in talimat ve bilgisi dahilinde, Bakan Yardımcısı Sayın Fatma Varank'la bir go¨ru¨s¸me yaptık. Fatma Varank'ın bagˆlı oldugˆu alanlar c¸evre ve aynı zamanda iklim degˆis¸ikligˆi ile ilgili birimler.

"Deprem bölgelerinde belediyelerimizin konteyner ihtiyacı var"

Bu kapsamda yaptıgˆımız go¨ru¨s¸mede o¨zellikle sıfır atık yo¨netimi kapsamında deprem bo¨lgelerindeki ilc¸e belediyelerimizin ciddi konteyner ihtiyac¸ları var. C¸ok temel bir ihtiyac¸ bu atık yo¨netimi ac¸ısından. Bu ihtiyac¸ların kars¸ılanması noktasında bakanlıgˆımızın destegˆini o¨nemini vurguladık. Tu¨rkiye Belediye Birligˆi Bas¸kanı Sayın Ekrem I·mamogˆlu öncelikle deprem bölgelerine yo¨nelik olarak ekipman ihtiyacını kars¸ılıyor. Ancak sadece İBB'nin bu¨tc¸esiyle bunu yapmak da mu¨mku¨n degˆil. Çevre Bakanlıgˆı'nın sıfır atık yaklas¸ımı uzun zamandır devam ediyor, kanunlas¸tırıldı. Bu kapsamda belediyeleri de konteyner destegˆi bas¸ta olmak u¨zere ekipman destegˆi verilecegˆi so¨ylenmis¸ti. Bu kapsamda eksiklikleri dile getirmis¸ olduk. Onlar da bu konuda notlarını aldılar ve katkı sağlayacaklarını so¨ylediler.

"Körfezdeki kötü koku Çevre Bakanlığının çabaları ve belediyemizin desteği ile nihayete erecektir"

I·zmir'de, Ko¨rfezde ciddi bir kirlilik yas¸anıyor. Bu kirliligˆin c¸o¨zu¨mü noktasında Çevre Şehir ve İklim Değişikliği Bakanlıgˆının denetimlerinin arttırması ve finansman konusunda destek sagˆlamasının gerekli oldugˆunu vurguladık. I·zmirlilerin bir c¸o¨zu¨m bekledigˆini ve bu koku probleminin, kirlilik probleminin ancak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıgˆının c¸abalarıyla, belediyemizin de destekleriyle nihayete ereceğini ifade ettik. Bu konuda o¨zellikle s¸u anda hazinede bekleyen I·zmir Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyemizin bir kredisi var. Aslında direkt bu¨tu¨n finansmanları hazır. Bu konuda da Çevre Şehir ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, Hazine Bakanlıgˆı'yla go¨ru¨s¸erek mutlaka bu konuda destek sagˆlamasını belirttik. Bu konuda da Sayın Bakan'la go¨ru¨s¸u¨lecegˆini ifade ettiler.

Önu¨mu¨zdeki gu¨nlerde bir İklim Kanunu gu¨ndeme gelecegˆini Sayın Cumhurbas¸kanı belirtmis¸ti. Biz de iklim degˆis¸iklikleri ile mücadele eden bir parti olarak c¸o¨zu¨m odaklı ve bir ortak akılla su¨reci yu¨ru¨tu¨lmesini önemsiyoruz. Tu¨rkiye'nin ihracatının yüzde 7'ye yakını Avrupa Birliği'ne yapılıyor. I·klim degˆis¸ikligˆine dair yapılacak du¨zenlemeler bu ihracattaki vergilendirme riskini de azaltacaktır. Bu kapsamda Meclis'ten ortak akılla bir mutabakatla iklim kanununun c¸ıkartılmasının o¨nemini aktardık.

I·zmir-Gaziemir'de radyoaktif ve tehlike atıklarının varlıgˆının devam ettigˆini, konunun yavas¸ ilerledigˆini, bunun hızlanması gerektigˆini belirttik. Bu konuda hem Gaziemir Belediye'miz hem de I·zmir Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyemiz vatandas¸larımızın sagˆlıklı c¸evrede yas¸am hakkını savunmak adına pozitif bir bakıs¸ ac¸ısına sahip ve buradaki atıkların buradan bir an o¨nce dogˆru s¸artlarda kaldırılması ic¸in destekliyoruz. Fakat su¨rec¸ yavas¸ ilerliyor. Bunun da hızlandırılmasını ifade ettik ve burada bir u¨c¸u¨ncu¨ taraf go¨zlemci pozisyonunda u¨c¸ tane isim o¨nerdik bakanlıgˆımıza. I·zmir Bu¨yu¨ks¸ehir Belediye Bas¸kanımız Sayın Cemil Tugay'ın da takip ettigˆi bir su¨reç. Genel itibarıyla bundan sonra potansiyel c¸evre problemlerinde iletis¸im halinde olmanın o¨nemli olacağını vurguladık.'

S¸u anda go¨lge kabine yaklas¸ımını uyguluyor Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla go¨lge kabinede yer alan kabine u¨yelerinin de bir iletişim kurmasını genel bas¸kanımız c¸ok o¨nemsiyor. Ben de bu kapsamda gölge kabinede Bakan Yardımcısı pozisyonunda, Go¨khan Zeybek Bas¸kanımızın Yardımcısı olarak da çevre, su, iklim degˆis¸ikliği konularında c¸alıs¸ıyorum. Dolayısıyla dogˆrudan Sayın Fatma Varank'ın ilgilendiği konularla ilgili oldugˆum ic¸in ben bu go¨ru¨s¸meyi gerc¸ekles¸tirdim."

"Bakan Kurum, CHP'li belediyeler ile temas kuracak"

CHP'li belediyelerde özel kalem, genel müdür gibi makamlara atanan isimlerin bakanlık tarafından onaylanmamasını Varank'a ileten Bozoğlu, "O¨zellikle o¨zel kalem mu¨du¨rleri, genel sekreter ve genel mu¨du¨r gibi atamalar konusunda uzun zamandır beklentimiz var. Birc¸ok belediye bas¸kanımızın taleplerinin yerine gelmedigˆini biliyoruz. Bu konuda hassasiyet go¨sterilmesini belirttik. Sayın Bakan Yardımcısı bu konuda belediye bas¸kanlarımızla Bakan Bey'in Sayın Murat Kurum'un iletis¸ime gec¸erek su¨reci hızlandırma noktasında ortak mutabakata vardık" diye konuştu.