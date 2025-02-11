CHP'li Başarır'dan Gözaltı Kararına Tepki: 'Bu Çürümüş Düzeni Değiştireceğiz!'

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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları ile diğer belediyelerde görevli 7 belediye meclis üyesi hakkında gözaltı kararı verilmesine tepki göstererek, "Başsavcılığı Saray'ın İletişim Başkanlığı gibi kullananlar, hukuku silah haline getirenler bilsin ki: Bu çürümüş düzeni değiştireceğiz! Korkmayacağız, sinmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "terör örgütü ile koordineli olarak kent uzlaşısı" ile seçildikleri öne sürülen Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları ile diğer belediyelerde görevli 7 belediye meclis üyesi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Başarır, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Rezalet bir kararla güne uyandık! Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan yardımcılarımız ve belediye meclis üyelerimize mesnetsiz bir soruşturma açılmıştır. Şafak operasyonlarıyla siyaseti dizayn etmeye çalışanlar, bu ülkenin gerçek gündemini yoksulluğu, sefaleti örtbas edemez! Başsavcılığı Saray'ın İletişim Başkanlığı gibi kullananlar, hukuku silah haline getirenler bilsin ki: Bu çürümüş düzeni değiştireceğiz! Korkmayacağız, sinmeyeceğiz!"