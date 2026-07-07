CHP'li Kale Belediye Başkanı Hayla Zafer Partisi'ne Katılmadığını Açıkladı - Son Dakika
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CHP'li Kale Belediye Başkanı Hayla Zafer Partisi'ne Katılmadığını Açıkladı

07.07.2026 16:57  Güncelleme: 18:11
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CHP'li Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kendisinin partiye geçtiği yönündeki açıklamasını yalanladı. Hayla, görev süresi boyunca parti değiştirmeyeceğini belirterek, 'Seçmenim git diyene kadar partimdeyim' dedi. Bunun üzerine Özdağ ve Zafer Partisi, ilgili paylaşımlarını kaldırdı.

(ANKARA) - CHP'li Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, Zafer Partisi'ne katıldığı iddiasını yalandı. Hayla, "Yola çıktıklarım zor zamanlardan geçerken, Özgür Başkanım ve Silivri'de zulüm gören arkadaşları bu kadar büyük bir savaş verirken, onları sırtından vurmam. Ali Osman Horzum başkanım, Bülent Nuri Çavuşoğlu başkanım ve oyları ile beni seçen seçmenim git diyene kadar partimdeyim" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Kale Belediye Başkanı seçilen CHP'li Erkan Hayla Zafer Partisi'ne geçtiğini açıklamıştı.

Hayla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Zafer Partisi'ne geçmediğini açıkladı. Hayla, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar bir kahvaltı programında Ümit hocamla buluştuk. Kendileri ile sohbet ederken rozeti birden göğsümüze takıverdi. Kendileri ile ülke meseleleri konusunda her daim hemfikiriz. Gösterdikleri tevazunun benim için değeri çok büyük teşekkür ediyorum. Lakin ben, görev sürem devam ederken parti değiştirecek karakterde bir adam değilim. Yola çıktıklarım zor zamanlardan geçerken, Özgür Başkanım ve Silivri'de zulüm gören arkadaşları bu kadar büyük bir savaş verirken,onları sırtından vurmam. Ali Osman Horzum başkanım, Bülent Nuri Çavuşoğlu başkanım ve oyları ile beni seçen seçmenim git diyene kadar partimdeyim."

Bu açıklamanın ardından hem Özdağ hem de Zafer Partisi, Hayla'nın Zafer Partisi'ne katıldığı yönündeki paylaşımlarını kaldırdı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Zafer Partisi, Erkan Hayla, Ümit Özdağ, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Kale Belediye Başkanı Hayla Zafer Partisi'ne Katılmadığını Açıkladı - Son Dakika

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