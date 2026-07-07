CHP'li Kale Belediye Başkanı Hayla Zafer Partisi'ne Katılmadığını Açıkladı

(ANKARA) - CHP'li Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, Zafer Partisi'ne katıldığı iddiasını yalandı. Hayla, "Yola çıktıklarım zor zamanlardan geçerken, Özgür Başkanım ve Silivri'de zulüm gören arkadaşları bu kadar büyük bir savaş verirken, onları sırtından vurmam. Ali Osman Horzum başkanım, Bülent Nuri Çavuşoğlu başkanım ve oyları ile beni seçen seçmenim git diyene kadar partimdeyim" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Kale Belediye Başkanı seçilen CHP'li Erkan Hayla Zafer Partisi'ne geçtiğini açıklamıştı.

Hayla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Zafer Partisi'ne geçmediğini açıkladı. Hayla, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar bir kahvaltı programında Ümit hocamla buluştuk. Kendileri ile sohbet ederken rozeti birden göğsümüze takıverdi. Kendileri ile ülke meseleleri konusunda her daim hemfikiriz. Gösterdikleri tevazunun benim için değeri çok büyük teşekkür ediyorum. Lakin ben, görev sürem devam ederken parti değiştirecek karakterde bir adam değilim. Yola çıktıklarım zor zamanlardan geçerken, Özgür Başkanım ve Silivri'de zulüm gören arkadaşları bu kadar büyük bir savaş verirken,onları sırtından vurmam. Ali Osman Horzum başkanım, Bülent Nuri Çavuşoğlu başkanım ve oyları ile beni seçen seçmenim git diyene kadar partimdeyim."

Bu açıklamanın ardından hem Özdağ hem de Zafer Partisi, Hayla'nın Zafer Partisi'ne katıldığı yönündeki paylaşımlarını kaldırdı.