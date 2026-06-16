CHP Örgütlerinden Mersin Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'e Destek Ziyaretleri - Son Dakika
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CHP Örgütlerinden Mersin Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'e Destek Ziyaretleri

16.06.2026 11:58  Güncelleme: 13:17
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CHP MYK'nın disiplin süreci başlattığı Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'e, parti örgütleri, milletvekilleri ve gençlik kollarından dayanışma ziyaretleri yapıldı. Tuncer, 'Bu dayanışma ruhu bizlere güç veriyor' dedi.

(MERSİN) - CHP örgütleri, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) hakkında "tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle" disiplin süreci başlattığı Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'e destek ziyaretinde bulundu. Tuncer, "Bu dayanışma ruhu bizlere güç veriyor. Halkımız için çalışmaya, üretmeye ve mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

CHP'nin farklı kademelerinde görev yapan yöneticiler, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ve gençlik kolları temsilcileri, CHP MYK'nın hakkında "tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle" disiplin süreci başlattığı Başkan Tuncer'e destek ziyaretlerinde bulundu. Buluşmalarda dayanışma, birlik ve ortak mücadele vurgusu öne çıktı.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ahmet Serkan Tuncer, halkın yararına yürütülen hizmetlerde dayanışmanın önemine dikkati çekerek, Cumhuriyet değerleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür ve yönetim kurulu üyeleri de Mezitli Belediyesi'ni ziyaret ederek, Başkan Tuncer'e desteklerini iletti. Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Tuncer, "Cumhuriyetimizin temel değerlerinden aldığımız ilhamla halkımız için çalışmaya devam ediyoruz. İl Başkanımız Sayın Koral Ömür ve yönetim kurulu üyelerimizin nazik ziyareti bizlere güç verdi. Destekleri ve dayanışmaları için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

MİLLETVEKİLİ TALAT DİNÇER'DEN ZİYARET

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer de Mezitli Belediyesi'ni ziyaret ederek, Başkan Tuncer ile bir araya geldi. Tuncer, "Sayın Milletvekilimiz Talat Dinçer'i belediyemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum. Her zaman yanımızda olduğunu hissettiren ve desteğini esirgemeyen Sayın Dinçer'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'li Belediye Meclis üyeleri de gerçekleştirdikleri ziyaretle birlik ve beraberlik mesajı verdi. Tuncer, "Omuz omuza verilen mücadelenin en güzel örneklerinden birini bugün yaşadık. Meclis üyelerimizin desteği, dayanışmanın ve birlikte yol yürümenin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdi. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"OMUZ OMUZA MÜCADELEYE DEVAM"

CHP Mezitli İlçe Başkanı Tolga Gökçeli ve yönetim kurulu üyeleri de Başkan Tuncer'i ziyaret ederek desteklerini iletti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Tuncer, "Baba ocağımız Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında her zaman omuz omuza mücadele eden yol arkadaşlarıyız. Gücümüzü halktan, umudumuzu Cumhuriyet değerlerinden alıyoruz. Dayanışma içinde mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Sayın Tolga Gökçeli ve yönetim kurulu üyelerimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

GENÇLİK KOLLARINDAN MESAJ

CHP Gençlik Kolları MYK Üyeleri Eren Yücesoy ve Çağla Devrim Palamut, İl Gençlik Kolları Başkanı Okan Kaya ile Mezitli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Onur Şahin de Mezitli Belediyesi'ni ziyaret eden isimler arasında yer aldı. Gençlerin siyasetteki ve toplumsal yaşamdaki önemine vurgu yapan Tuncer, "Gençlik Kollarımızın değerli temsilcilerinin ziyareti bizlere güç verdi. Gençliğin enerjisi ve dayanışmanın gücüyle daha güçlü bir geleceğe birlikte yürüyoruz. Destekleri ve anlamlı ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"GÜCÜMÜZÜ HALKTAN ALIYORUZ"

Ziyaretlerin ortak paydasının dayanışma ve birlik olduğunu belirten Tuncer, Cumhuriyet değerleri ışığında Mezitli halkına hizmet etmeyi sürdüreceklerini ifade ederek, "Bu dayanışma ruhu bizlere güç veriyor. Halkımız için çalışmaya, üretmeye ve mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Örgütlerinden Mersin Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'e Destek Ziyaretleri - Son Dakika

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