Ahmet Özer: "Belediyeleri Güçlendirmek Demokrasiyi Güçlendirmektir"

09.05.2026 19:01  Güncelleme: 00:22
Görevden alınan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini ve demokrasinin temel unsurlarını vurguladı. Özer, göç sorunlarına dikkat çekerek, planlı politikalarla çözüme ulaşmanın mümkün olduğunu ifade etti.

(İSTANBUL) - Görevden alınan ve yerine kayyum atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, belediyeleri güçlendirmenin aslında halkın sorunlarının çözülmesi ve demokrasinin güçlendirilmesi anlamına geldiğini belirterek, "Yerel yönetimler demokrasinin temel beşiğidir" dedi.

Görevden alınan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul'da düzenlenen "Yerel Yönetimlerin Geleceği" toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'deki kentleşme politikalarını, yerel yönetimlerin yetkilerini ve demokrasi tartışmalarını değerlendirdi.

Bir ülkenin demokrasisinin en önemli göstergelerinden birinin basın özgürlüğü olduğunu belirten Özer, cezaevlerinde çok sayıda gazetecinin bulunduğunu söyledi. Tutuklu gazetecilere selam gönderen Özer, ardından yerel yönetimlere ilişkin sunum yaptı.

Türkiye'de kentleşmeyi üç döneme ayırdıklarını ifade eden Özer, "1923-1950 arası devletin kentleşmesi, 1950-1980 arası emeğin kentleşmesi, 1980 sonrası ise sermayenin kentleşmesidir" dedi.

KENTELŞME ÜÇ BOYUTLU BİR DEĞİŞİM

Kentleşmenin yalnızca nüfus artışı olmadığını belirten Özer, "Kentleşme üç boyutlu bir değişimdir; ekonomik değişim, demografik değişim ve sosyo-kültürel değişimdir" ifadelerini kullandı.

Büyükşehirlerde yaşanan altyapı, ulaşım ve sosyal hizmet sorunlarının temelinde göç olgusunun bulunduğunu savunan Özer, "Kentleri düzeltmek istiyorsak sorunu kaynağında çözmemiz gerekiyor. Göçün kaynağında çözülmesi için insanların bulundukları yerde insanca yaşayabilecek koşullara kavuşması gerekir" diye konuştu.

Esenyurt'un 1989-1990 yıllarında nüfusunun 39 bin olduğunu hatırlatan Özer, bugün nüfusun 1,5 milyona ulaştığını belirterek göç sorununa dikkat çekti. Özer, "Avrupa'da bir şehrin nüfusunun ikiye katlanması 200-300 yıl arasında olmuştur. Bizde ise görülmemiş bir durum var. İller ve ilçeler 20 yıl içinde nüfusunu ikiye, üçe katlamış. Bunun üstesinden hiçbir belediye gelemez" dedi.

Göç sorununun ancak planlı politikalarla çözülebileceğini söyleyen Özer, CHP iktidarında uygulanacak politikalarla bu sorunun aşılabileceğini ifade etti.

"ÜRETLİLEN KATMA DEĞER TABANA YAYILMIYOR"

Esenyurt'un Türkiye ekonomisine önemli katkı sunduğunu belirten Özer, buna rağmen ilçede yoğun yoksulluk yaşandığını kaydederek, "Üretilen katma değer tabana yayılmıyor. Bu nedenle kent suçları ve sosyal sorunlar artıyor" ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Özer, "Belediyeleri güçlendirmek aslında halkın sorunlarını çözmek ve demokrasiyi güçlendirmek anlamına gelir. Yerel yönetimler demokrasinin temel beşiğidir" dedi.

KAYYUM UYGULAMALARINA TEPKİ

Türkiye'de merkeziyetçi yönetim anlayışının sorunları büyüttüğünü savunan Özer, yerel yönetimlerin idari, mali ve hukuki açıdan tıkandığını söyledi.

Kayyum uygulamalarını da eleştiren Özer, "Ben 1,5 milyonluk bir ilçenin belediye başkanıyım ama şu an yerimde kayyum var. Bundan daha büyük bir vesayet olabilir mi" diye konuştu.

Demokrasinin temel unsurlarının seçimler, kurumlar, hukuk ve adalet olduğunu ifade eden Özer, "Hukuk güvenliği ortadan kalkmışsa orada büyük bir toplumsal felaket vardır" dedi.

Kaynak: ANKA

