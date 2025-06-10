CHP'li Belediye Başkanları İçin Başkanvekili Seçimi Yarın Yapılacak - Son Dakika
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CHP'li Belediye Başkanları İçin Başkanvekili Seçimi Yarın Yapılacak

10.06.2025 18:25  Güncelleme: 19:26
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İstanbul'da tutuklanan CHP'li belediye başkanlarının yerine yapılacak başkanvekili seçimleri için belediye meclisleri toplanacak. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, meclis üyelerine seslenerek demokrasiyi koruma çağrısında bulundu.

(İSTANBUL) CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından "görevden uzaklaştırıldıkları" açıklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yerine başkanvekili seçimi yarın yapılacak. Seçime ilişkin bir açıklama yapan Bahçetepe, "AK Partili ve MHP'li meclis üyelerine sesleniyorum: Gaziosmanpaşa'nın iradesine sahip çıkın, vicdanınızın sesini dinleyin. Bu ilçenin geleceği, halkımızın tercihiyle şekillenmelidir. Hep birlikte adalet ve demokrasiyi koruyalım" dedi.

İstanbul Valiliği, CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından "görevden uzaklaştırıldıkları" açıklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yerine başkanvekili seçimi için belediye meclislerinin 11 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da toplanmasına karar verildiğini duyurmuştu. Bu duyuru çerçevesinde başkan vekillerinin yarın seçilmesi bekleniyor.

Avcılar ve Büyükçekmece'de çoğunluk CHP'de, Gaziosmanpaşa'da ise AKP-MHP'de

Avcılar Belediye Meclisi'nde CHP'nin 24, AKP'nin 10, MHP'nin 2, BBP'nin 1; Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde CHP'nin 23, AKP'nin 12 ve MHP'nin 2 üyesi bulunuyor. Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi'nde ise AKP'nin 16, MHP'nin 3 üyesi bulunurken, CHP'nin 16 üyesi var.

31 Mart'ta seçimi kazanarak Gaziosmanpaşa'yı yıllar sonra CHP'li bir başkanın görev yapmasını sağlayan Hakan Bahçetepe, tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden bir mesaj gönderdi. Sosyal medya hesabından çağrısını paylaşan Bahçetepe şu ifadelere yer verdi:

Bahçetepe: Demokrasiyi koruyalım

"Sevgili Gaziosmanpaşalılar, yarın, 11 Haziran'da, belediye meclisimizde yeni bir başkan vekili seçimi yapılacak. 31 Mart 2024'te sizlerin iradesiyle seçilen Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, halkımızın güveniyle görevine devam etmelidir. AK Partili ve MHP'li meclis üyelerine sesleniyorum: Gaziosmanpaşa'nın iradesine sahip çıkın, vicdanınızın sesini dinleyin. Bu ilçenin geleceği, halkımızın tercihiyle şekillenmelidir. Hep birlikte adalet ve demokrasiyi koruyalım"

Kaynak: ANKA

Hakan Bahçetepe, Gaziosmanpaşa, İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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