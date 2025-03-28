CHP'li Belediye Başkanları, İmamoğlu'na Destek Ziyaretlerinde Bulundu - Son Dakika
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CHP'li Belediye Başkanları, İmamoğlu'na Destek Ziyaretlerinde Bulundu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, tutuklu CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ederek hukukun üstünlüğüne olan inancın önemine dikkat çekti ve 'Bu süreçler geçici' dedi.

28.03.2025 11:17  Güncelleme: 11:49
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(İSTANBUL) - Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Bu süreçler geçici süreçler, haklı olanın her zaman kazandığı süreçler. Hukukun üstünlüğüne inanmak, adalete güvenmek hepimizin görevi. İmamoğlu, 'birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci atlatacağımızı' söyledi" dedi.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunanı Ekrem İmamoğlu'na ziyaretler sürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İmamoğlu'nu ziyaret etti. Akın ayrıca tutuklu olan tüm belediye başkanlarını, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile de görüştü.

İmamoğlu ile uzun bir sohbet ettiğini belirten Akın, "Ekrem Başkanın ve tüm arkadaşların moralleri yerinde çünkü haklı olduklarını bildiklerinden onun verdiği özgüven içerisinde, milletin verdiği büyük teveccüh karşısında etkilendiklerini, duygulandıklarını ifade etti. Başkanlarımız hala içerde çalışmaya devam ediyorlar. Tabii kolay değil aileleri dışarda, kendileri içerde; sevdikleri dışarda, kendileri içerde" dedi.

Akın, şunları söyledi:

"Burada önemli olan herkesin hukukun kayıtsız şartsız kimseyi ayırmaması, kimsenin hukukun üstünlüğüne olan inancı kaybetmemesi gerekiyor. Herkesin hukukun üstünlüğüne, devletin kurumlarının güvenilirliğine ihtiyacı var. Zor süreçlerden geçiyoruz, herkes sıkıntılar içerisinde. Ama şu anda içerde hem Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, diğer tutuklu belediye başkanlarımız ve bürokratların beklentileri bunun kısa sürede netleşeceği ve bu sıkıntılı sürecin sonlanacağı yönünde. Herkese selamlarını gönderdi İmamoğlu."

İmamoğlu'nun bir mesajı olup olmadığı sorulması üzerine Akın, "Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekiliyim. Buradan hemen oranın kongresine katılacağım. Ufak bir mesajı var oraya onu da ileteceğim. Bu süreçler geçici süreçler, haklı olanın her zaman kazandığı süreçler. Hukukun üstünlüğüne inanmak, adalete güvenmek hepimizin görevi. İmamoğlu, 'birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci atlatacağımızı' söyledi" diye konuştu.

SZC TV'nin 10 gün süre ile karartılmasına ilişkin sorulan soruya Ahmet Akın, "Vatandaşın haber alma özgürlüğü diye birşey var. Tüm kanallar, Tele1, Halk TV, SZC TV, Now TV olsun bunlar vatandaşın haber alma özgürlüğünü dile getiren kanallar. Bu şekilde değerlendirilmedikten sonra bunun hiç kimseye faydası yok. Vatandaşımızın özellikle haber alma özgürlüğünün bu şekilde durdurulmasını doğru bulmuyorum" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Ahmet Akın, Politika, Magazin, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Belediye Başkanları, İmamoğlu'na Destek Ziyaretlerinde Bulundu - Son Dakika

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