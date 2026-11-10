CHP’li Berhan Şimşek Çorum’da: “İktidar raf ömrünü bitirmiş”

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Berhan Şimşek iktidara ilişkin, "25 yıllık illüzyon koptu. Geldiklerinde yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar dedi. Yoksul muyuz? Köküne kadar. Yolsuzluklar köküne kadar. Yasaklar köküne kadar. Cadde, sokak, mahalle geziyorum; iktidar raf ömrünü bitirmiş" dedi.

Şimşek, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu'nun geçen hafta sonu Çorum'u ziyaretinde, "Abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun" sözlerini anımsattı ve "Benim bunların abdestlerinden şüphelerim var" ifadesini kullandı.

Türkiye'de bürokratik bir oligarşi bulunduğunu ve bunun üzerinde tek adam yönetimi olduğunu savunan Berhan Şimşek, bürokratların tarikat, cemaat veya çeşitli ilişkiler üzerinden göreve getirildiğini kaydetti.

"Bunun en somut örneğinin fon olayında görüleceğini" ifade eden Şimşek, "Yalan söylüyorlar, riya ediyorlar. Fatma Betül Sayan Kaya 16 Ekim günü borsadaki payını satıyor. Normalde borsa satışları iki gün sonra döner. O gün satıyor ve hesabına giriyor. Bu böyle bir şey olmaz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşananların farkında olmadığını savunan Şimşek, "Ben abdestlerinden şüphem var. Haksızlık etmeyeyim, çok değerli, onurlu insanları tenzih ediyorum ama birçoğunun abdesti kaçıktır" diye konuştu.

"25 YILLIK İLLÜZYON KOPTU"

Vatandaşların yatırım yaparken SPK, BDDK, Merkez Bankası ve Takasbank gibi kurumlara güvendiğini belirten Şimşek, borsaya açılan bir şirketle ilgili yaşanabileceklerin İmar Bankası olayına benzeyebileceğini, bu durumda Hazine'nin ödeme yapmak zorunda kalacağını savundu.

Şimşek, "Bu millet de artık şüphe ediyor. 25 yıllık illüzyon koptu. Geldiklerinde yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar dedi. Yoksul muyuz? Köküne kadar. Yolsuzluklar köküne kadar. Yasaklar köküne kadar. İllerde cadde, sokak, mahalle geziyorum. İktidar raf ömrünü bitirmiş. Cami cemaatine gidiyorum, konuşuyoruz; camiden çıkıyoruz, laflıyoruz. Bitmişler, bıkmışlar. Yalancının mumu yatsıya kadar yandı" dedi.

Vatandaşların geçim sıkıntısı yaşamasının nedenlerinden birinin kamu kaynaklarının kullanımı olduğunu savunan Şimşek, mal varlığı beyanı uygulamasının da yeterince ciddiyetle yürütülmediğini öne sürdü.

Milletvekilliği döneminde mal varlığı beyanı için kendilerine bir zarf verildiğini anlatan Şimşek, "Çalakalem yazdık. 4 yıl 8 ay vekillik yaptık. Ayrılırken bir gün bize demedi ki yazdınız da ne götürdünüz? Ciddiyeti yok işin, ciddiyeti" diye konuştu.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Şimşek, "Arınmış, namuslu, şerefli, haysiyetli, onurlu, vicdanlı, vatan sevgisi olan insanları seçin. Bu particilik oyunundan vazgeçin. Takım tutar gibi parti tutmayla bu iş olmaz" ifadelerini kullandı.

"KANUN DEĞİŞMEDİĞİ SÜRECE HER BELEDİYE BAŞKANI POTANSİYEL RÜŞVET ALICIDIR"

Belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve hırsızlık tartışmalarına değinen Şimşek, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Kanunun bugüne kadar 209 kez değiştirildiğini belirten Şimşek, değişikliklerin belirli kişilerin ve çevrelerin ihtiyaçlarına göre yapıldığını ileri sürdü.

Kamu ihalelerinin açık ve şeffaf biçimde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Şimşek, "Davetiye usulü ihaleler bitmeli. Açık, şeffaf, halkın gözü önünde, yarışmacı şekilde ihaleler yapılmalı. Bu 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu değişmediği sürece her belediye başkanı erdemiyle, namusuyla işini yapana omuzlarımın üstünde yeri var ama genel olarak her belediye başkanı potansiyel rüşvet alıcıdır. Her iş adamı da potansiyel rüşvet verici durumunda olur" ifadelerini kullandı.

"SAHTE OY KULLANDILAR"

Türkiye'de uzun yıllardır hukukun değil, gücün hukukunun geçerli olduğunu savunan Şimşek, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini belirtti.

Meclis'teki denetim faaliyetlerinin yetersiz kaldığını ifade eden Şimşek, milletvekillerine ödenen ücretleri ve yoklamalarda yaşandığını iddia ettiği usulsüzlükleri gündeme getirdi.

Şimşek, "Geçenlerde bir yoklama yapıldı. 71 tane AKP'li kendi adlarına sahte oy kullandılar ya, Meclis'te sahte oy kullanıyorlar. Türkiye'yi tertemiz yapacak olan güçlendirilmiş parlamenter sistemdir" dedi.

Koalisyon hükümetleri döneminde yürütme ve parlamentonun birbirini denetleyebildiğini ifade eden Şimşek, mevcut sistemin işlemediğini ve yürümesinin mümkün olmadığını belirtti.