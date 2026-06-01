Buca Belediyesine Operasyon... CHP İzmir İl Başkanı Güç: "Başkanımız, Kendisini Buca'ya Hizmet Etmeye Adamış Bir Belediye Başkanıdır"

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Buca Belediyesine yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak baskılara boyun eğmeyeceğiz. Hukuku, adaleti, demokrasiyi ve halkın iradesini savunmaya; milletimiz için mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki sonunda kazanan halkın iradesi, demokrasi ve adalet olacaktır" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Buca Belediyesi'ne yönelik düzenlenen, gözaltına alınanlar arasında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da bulunduğu operasyona yönelik açıklama yaptı. Güç, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu sabah Buca Belediyemize yönelik gerçekleştirilen operasyonla güne başladık. İktidarın yargıyı bir baskı aracına dönüştüren anlayışı, bir kez daha halkın iradesine ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelmiştir. Buca Belediye Başkanımız Görkem Duman, kendisini Buca'ya hizmet etmeye adamış, vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışan bir belediye başkanıdır. Göreve geldiği günden bu yana tüm mali ve siyasi baskılara rağmen tek önceliği Buca halkına hizmet etmek, ilçenin yaşam kalitesini yükseltmek olmuştur."

Bugün ülkemizde yaşanan ekonomik krizi, yoksulluğu, işsizliği ve adaletsizlikleri unutturmaya çalışan bir iktidar anlayışıyla karşı karşıyayız. Ancak milletimizin hafızası güçlüdür. Kamuoyunda yolsuzluk konusunda, iktidar temsilcilerinin dahi dile getirdiği ve hakkında kitaplar yazılan Melih Gökçek gerçeği ortadayken; İzmir'de Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın yüzlerce konut ruhsatını kanunsuz şekilde lise mezunu bir personele imzalatarak verdiği ve yolsuzluk yaptığı iddialarını soruşturmaya dahi tabi tutmayan yargı anlayışının yalnızca CHP'li belediyeleri hedef alması, yapılan operasyonların siyasi olduğunu açıkça göstermektedir.

Hukukun herkese eşit uygulanmadığı, iktidara yakın olanlarla muhalefette olanlar arasında farklı standartların işletildiği bir düzende, gerçekleştirilen bu operasyonların siyasi niteliği milletimizin gözünden kaçmamaktadır. Amaç yolsuzlukla mücadele değildir. Amaç; halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarını itibarsızlaştırmak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yükselişini durdurmak ve milletimizin değişim talebini engellemektir. Ancak bilinmelidir ki halkın iradesi ne baskıyla ne de yargı üzerinden yürütülen siyasi operasyonlarla teslim alınabilir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak baskılara boyun eğmeyeceğiz. Hukuku, adaleti, demokrasiyi ve halkın iradesini savunmaya, milletimiz için mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki sonunda kazanan halkın iradesi, demokrasi ve adalet olacaktır."