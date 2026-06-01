Buca Belediyesi'ndeki Operasyon... CHP İzmir İl Başkanı Güç: "İfadelere Daha Başlanmadı Yarını Bekliyoruz"

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Buca Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınanların ifadelerine henüz başlanmadığını, ailelerle bir araya gelerek sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Buca Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda, arasında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da bulunduğu bazı kişelerin gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası önünde konuşan Güç, gözaltına alınan isimlerin ifadelerine daha başlanmadığını belirterek, "Avukat arkadaşlarla beraber görüşüyorlar. Birebir görüşmeleri var. Burada kısıtlı imkanlar var tabii. 62 kişi içeride. Odalar iki kişilik, odalarda görüşme sağlıyorlarmış. Herhalde yarından itibaren ifadelerini almaya başlayacaklar" dedi.

Ailelerin bu duruma alışık insanlar olmadığını, herkesin çok üzgün olduğunu aktaran Başkan Güç, şöyle devam etti:

"Birçoğu memur çocukları, memur insanlar, işçi insanlar. Bu tarz durumlara alışık insanlar değiller. Aileler üzgün ve onların üzgünlüğü de bize geçiyor. Yani sonucu hiçbir şeye varmayacak, sadece Sayıştay'ın denetlemesi gereken ve Sayıştay'ın denetimi sonucuyla beraber ilerlemesi gereken bir işlemin, bir sürecin maalesef böyle Sayıştay'a konu olmadan direkt adli olarak sonuçlanmasına yönelik, yargılanmasına yönelik süreç yürütülüyor. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yapılması, sadece onu temsil eden belediye başkanlarımıza ve orada çalışan bürokratlarımıza yapılması toplumda büyük bir kırılma yaratıyor. Ülkeye olan, vatanperver insanların ülkeye olan güvenleri azalıyor."

"ARKADAŞLARIMIZI ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Çağatay Güç, bu konuda dikkatli olunması gerektiğini, bu insanların ülkesini seven, ülkesi için emek harcayan insanlar olduğunu vurgulayarak, "Bizler bu süreç içerisinde arkadaşlarımızı, bürokrat arkadaşlarımızı, memur arkadaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız. O süreci sürekli takip edeceğiz. Eninde sonunda iddianameyle beraber arkadaşlarımız içeriden çıkacaklardır. Buna canı gönülden inanıyoruz. Çünkü hukuk sistemi sadece yargılama yönünden, sadece Cumhuriyet Halk Partililerine işleyen bir mekanizma değildir. Bir Melih Gökçek'in, Aydın Pehlivan'ın yargılanmadığı ülkede, bizim arkadaşlarımızın, 62 arkadaşımızın sabahın köründe adi bir suçluymuş gibi evlerinden alınması, o psikolojide çocuklarının o durumu görmesi, ailenin o durumu yaşaması kabul edilebilir bir şey değil. Bu affedilecek bir şey de değil.

Neler olacağını herkes ilk seçimlerde görecek. Barajın altında kalacağı bir sürece gidiyor AKP, bu yaptıklarıyla. Butlan atayarak, kayyum atayarak, memur atayarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Atatürk'ün partisine karşı süreci yönetemeyeceklerini herkesin bilmesi gerekiyor."

Öte yandan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası önünde bekleyen ailelerle de bir araya geldi. Ailelerle tek tek görüşen Güç'e, İzmirli belediye başkanları eşlik etti. Güç, soruşturma sürecinin takipçisi olacaklarını belirterek ailelere destek verdi.