6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı...Chp'li Bülbül: 3 Yılın Sonunda 270 Bin Yurttaş Hala Konteynerlerde Yaşam Mücadelesi Veriyor

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, "3 yılın sonunda 270 bin yurttaş hala konteynerlerde yaşam mücadelesi veriyor. Teslim edilen konutların bir kısmı oturulamaz durumda; vatandaş 100–300 bin TL ek masrafla baş başa bırakılıyor. Depremzedelere boş senetler, faizli sözleşmeler imzalatılıyor" dedi. Ayrın'ın birinci deprem kuşağında olduğuna dikkat çeken Bülbül, "6 Şubat'tan ders alınmadıysa, yarın Aydın'da yaşanacak bir felaketin sorumlusu bugünden bellidir" ifadesini kullandı.

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aydın'ın birinci derece deprem kuşağında olduğunu belirten Bülbül, "Aydın'da yapı stoku yaşlı, zemin sorunlu, denetimler yetersiz. Depreme dayanıksız olduğu bilinen kamu binalarında hizmet, okullarda eğitim devam ediyor. 6 Şubat'taki yıkımdan ders çıkarılmadı. Aydın için bağlayıcı bir güçlendirme takvimi ortaya konmadı. 6 Şubat'tan ders alınmadıysa, yarın Aydın'da yaşanacak bir felaketin sorumlusu bugünden bellidir. Kimse bunun siyasi ve vicdani sorumluluğundan kaçamaz" ifadelerini kullandı.

Bülbül'ün paylaşımı şöyle:

"6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Resmi rakamlara göre 53 bin 537 yurttaşımızı kaybettik, 107 bin kişi yaralandı. Bu yaşananlar bir doğal afet değil, bir yönetim krizidir. Deprem için yıllar içinde deprem vergileri, imar affı gelirleri ve özelleştirmelerle toplam 132 milyar dolar toplandı. 6 Şubat'tan sonra halktan alınan çifte MTV, artırılan KDV'ler, bağış kampanyaları ve yurt dışı desteklerle 71,5 milyar dolar daha kaynak yaratıldı."

"Deprem bölgesinde yurttaş konteynerda yaşam mücadelesi veriyor"

Peki sonuç ne? 3 yılın sonunda 270 bin yurttaş hala konteynerlerde yaşam mücadelesi veriyor. Teslim edilen konutların bir kısmı oturulamaz durumda; vatandaş 100–300 bin TL ek masrafla baş başa bırakılıyor. Depremzedelere boş senetler, faizli sözleşmeler imzalatılıyor. Kiralar 20 bin TL'ye dayanmışken '5 bin TL'ye kiralık ev var' deniliyor. Bu tablo sosyal devletin değil, AKP iktidarının sorumsuzluğunun fotoğrafıdır.

"Aydın birinci derece deprem kuşağında"

Buradan Aydın'a sesleniyoruz: Aydın birinci derece deprem kuşağında. Aydın'da yapı stoku yaşlı, zemin sorunlu, denetimler yetersiz. Depreme dayanıksız olduğu bilinen kamu binalarında hizmet, okullarda eğitim devam ediyor. Bir depremde çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, eğitim emekçilerinin, kamu personelinin, avukatların, hakim ve savcıların, adliye çalışanlarının riske atılması kabul edilemez.

"Kimse siyasi ve vicdani sorumluluktan kaçamaz"

6 Şubat'ta yıkılan okullardan, hasar gören eğitim binalarından ders çıkarılmadı. Ne şeffaf bir envanter açıklandı ne hangi okulun riskli olduğu kamuoyuyla paylaşıldı ne de Aydın için bağlayıcı bir güçlendirme takvimi ortaya kondu. 6 Şubat'tan ders alınmadıysa, yarın Aydın'da yaşanacak bir felaketin sorumlusu bugünden bellidir. Kimse bunun siyasi ve vicdani sorumluluğundan kaçamaz.

"Deprem değil ihmal öldürür"

Biz uyarıyoruz: İmar aflarıyla, rant projeleriyle, göstermelik denetimlerle depremle mücadele edilmez. Deprem değil, ihmal öldürür. Cumhuriyet Halk Partisi olarak dün deprem bölgesindeydik, bugün de buradayız. Belediyelerimiz binlerce araç, on binlerce personel, milyonlarca yardım malzemesiyle enkazın altındaydı. Aydın için de Türkiye için de tek yol vardır: Bilimsel şehircilik, şeffaf bütçe, güçlü denetim ve sosyal devlet. Unutmadık. Unutturmayacağız. Deprem kader değil, ihmalin sonucudur."