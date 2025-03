CHP'li Bulut: Olağanüstü Kurultay, Ön Seçimi Etkilemeyecek

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Gurbetelli Yalçın

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcı Burhanettin Bulut, partinin olağanüstü kurultayının yapılması kararının 23 Mart cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime olumsuz bir etkisinin olmadığını belirterek, "23 Mart'ta biz sadece cumhurbaşkanı adayımızı belirlemeyeceğiz, aynı zamanda bugün bu fenalıkları yapanlara karşı da tepkimizi göstereceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partinin olağanüstü kurultayına ve 23 Mart'ta cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçimine ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Bulut, "Genel Başkan'ın ifade ettiği 15 gün sonra olağanüstü kurultayımız olacak. Olağanüstü kurultayda sadece adaylar konuşuyor. Onun dışında normal prosedür işleniyor. 15 gün sonra bu tartışmanın ülke gündeminden çıkmasını istiyoruz" diye konuştu.

Bulut, partiye kayyum atanma iddialarına şöyle yanıt verdi:

"Her sabah bir operasyonla uyanıyoruz. Partiye ilişkin de bu söylemler oluyor ama tabii mesele sadece kayyum atanıp atanmaması da değil, bizi bu sürece götüren olgulara bakmak lazım. Iktidar yargıyı, ülkede kendi önünü açmak adına kullanıyor. Birincisi, yargıya olan güven toplumda çökmüş durumda. Ikincisi devletin tüm olanaklarını kullanıyor. Kolluk kuvvetlerini, bürokrasiyi kullanarak muhalefeti yok etmeye çalışıyor. Yargıyla bu işleri yaparken de kural tanımıyor. Bir syasi akıl, devlet aklı vardır, bunların hiçbiri yok. Siyaseten birini mağdur ettiğinizde geçmiş Türkiye tarihine baktığınızda mağdur eden, siyasi hayatını uzun soluklu geçirememiş. 12 Eylül darbecileri bu ülkede nasıl alınıyor? Kötü anılıyor. ya da 15 Temmuz darbesine bizi götürenleri ayrı tutuyoruz. Darbe girişiminde bulunanları da aynı şekilde lanetliyoruz. Türkiye siyasi tarihinde bu fenalıkları yapan kötücül aklı siyasetin, devlet aklının önüne alanlar, bu ülkede hiç iyi anılmamış. Eğer bir yerlerde ismi varsa o isimler silinmiş, ailesi bu konuda çok mağdur olmuş, birçok kişi soyadı bile değiştirmiş. O nedenle yarın ne olur, kayyum gelir mi tartışmalar nasıl olur onu çok bilemiyoruz. Her gün de bir tweet üzerinden insanları tehdit eden, endişeye sevk eden, bir güvensizlik yaratan bir ortamda yaşıyoruz. Tümüyle bir algı yönetiminin yapıldı, yönetimin çöktüğü, insanların güvende hissetmediği huzursuzluğun hadsafhada olduğu bir iklim yaratmış durumdalar.

"Çıkan dedikodulara bakılırsa Türkiye'de her şey her an olabilir"

Yapılacak olağanüstü kurultaya rağmen kayyum atanma ihtimaline ilişkin ise Bulut, "Normalde hukuki açıdan bakılırsa böylşe bir süreç olmaz. Sandığa itirazların günü bellidir, bir kurultaya itiraz günü bellidir. Örneğin bir usulsüzlük tespit ediyorsan 6 aya kadar itiraz edebilirsin. Bakın kurultaya itiraz edenlere, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı bu yönetim tarafından aday yapılmış daha sonra seçilememiş, partiden atılmış, ondan sonra şikayet ediyor. Olmayacak bir şey bile bu kadar gündeme geliyorsa yandaş basın tarafından bu servis ediliyorsa, yasada dışarıya hiçbir şekilde bilgi verilmeyecek deniyorsa, bunu avukatlar bile dışarıya söylemiyorsa, burada düşünmek lazım. Acaba yandaş medya, gazeteler bu haberleri nereden sızdırıyor, dosyayı mı görüyorlar, savcılarla birlikte dosyalarda bir çalışma mı yapıyorlar? Bu çıkan dedikodulara bakılırsa Türkiye'de her şey her an olabilir" ifadelerini kullandı.

Kurultay kararının ön seçim sürecini etkilemeyeceğini dile getiren Bulut, "Bu karar ön seçimi hiç etkilemiyor. Iki sandık koyuyoruz, biri üyelerimiz için diğeri de üye olmayanlar için dayanışma sandığı. 23 Mart'ta biz sadece cumhurbaşkanı adayımızı belirlemeyeceğiz, aynı zamanda bugün bu fenalıkları yapanlara karşı da tepkimizi göstereceğiz" dedi.