CHP'li Çakırözer, Pahalılığı Eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'li Çakırözer, Pahalılığı Eleştirdi

Geniş Video İzle

Eskişehir'de alışveriş yapan yurttaşların sorunlarını dinleyen Çakırözer, hayat pahalılığını eleştirdi.

15.09.2024 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Yunusemre Halk Çarşısı'nda okul alışverişine çıkan yurttaşların ve esnafın sorunlarını dinledi. Öğrenci velisi Alper Kardelen, "Asgari ücrete bir kez zam gelirken ürünlere 10 kere zam geliyor" diye dert yandı. Çakırözer ise, "22 yıllık AKP iktidarı milyonları yokluğa, yoksulluğa ve sefaleti sürükledi. 86 milyonun yaşadığı bu pahalılığın, umutsuzluğun tek sebebi ülkeyi yönetemeyen beceriksiz iktidar" ifadelerini kullandı.

CHP Eskişehir Milletvekili Çakırözer, Eskişehir'deki Yunusemre Halk Çarşısı'nı ziyaret ederek esnafın ve alışveriş yapmaya gelen yurttaşların sorunlarını dinledi. Çocuğu için okul alışverişine çıkan Alper Kardelen, fiyatların pahalı olduğunu belirterek, "Asgari ücrete bir kez zam gelirken ürünlere 10 kere zam geliyor" dedi. Enflasyonun üzerinde artış olduğunu belirten diğer bir ebeveyn, "Burada ucuzsa buradan alacağız, internette ucuzsa oradan alacağız. Nerede ucuzsa oradan alacağız. Neresi ucuzsa orayı takip ediyoruz. Çocuğum bir şey bitti deyince, 'acaba ne kadar pahalı olmuştur' diye korkuyoruz ifadelerini kullandı.

Çakırözer'e konuşan bir esnaf, hayat pahalılığından bahsederek, "Millet bir kere gıdasından kıstı en basitinden. Bırak ayakkabıyı, giyimi" dedi.

Okul kıyafetleri satan Ümit Altın ise, "Ne yapmasın, almasın mı? Okula gönderecek. Birisine alıyorsa, eski sisteme dönüldü. Sen büyüksün, senin eskini küçüğün giyiyor" diye konuştu. İlkokul birinci sınıfa giden bir öğrencinin giyinmesi gereken kıyafetin toplam bin 550 lira olduğunu söyleyen esnaf, bunun içinde ayakkabı, kitap, çanta olmadığını kaydetti.

Çakırözer, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "22 yıllık AKP iktidarı milyonları yokluğa, yoksulluğa ve sefaleti sürükledi. 86 milyonun yaşadığı bu pahalılığın, umutsuzluğun tek sebebi ülkeyi yönetemeyen beceriksiz iktidar. Ama halkımız hiç merak etmesin. Türkiye'nin birinci partisi CHP olarak her derdin var bir çaresi diyoruz. CHP iktidarında yoksulluğun, gelir adaletsizliğinin, hayat pahalılığının, durmayan zamların çaresini hep birlikte bulacağız. Yapılacak ilk seçimde CHP iktidar yapacak, halkın iktidarını kuracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Utku Çakırözer, Yerel Haberler, Asgari Ücret, Milletvekili, Alışveriş, Eskişehir, Politika, Ekonomi, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Çakırözer, Pahalılığı Eleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:59 Yer: Adana Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi Yer: Adana! Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
21:26 Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer’e şok Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 01:27:11. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Çakırözer, Pahalılığı Eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement