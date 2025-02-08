CHP'li Çakırözer RTÜK'e Tepki Gösterdi

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(ANKARA)- CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in ana haber bültenleriyle ilgili yaptığı açıklamaya, "RTÜK Başkanı işi gücü bırakmış yine kanallara aba altından sopa gösteriyor. Neymiş? Olumlu haberleri görmüyorlarmış. Hangi olumlu haber? Emeklinin hali olumlu mu? Emekçinin, işsiz milyonların hali olumlu mu? Kanallar bunları yazmasın, söylemesin mi? Emeklinin 14 bin 469 lira ile bir ay nasıl geçineceğini kanallar konuşmasın mı? Emekçinin 22 bin lira asgari ücretle nasıl geçineceğini kanallar nasıl olumlu göstersin" diye tepki gösterdi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in ana haber bültenlerinde çok sayıda şiddet içeriğine yer verildiği ve haber sunucularının tarafsızlıktan uzak, maksatlı yorum yaptığı yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Çakırözer, şunları söyledi:

"RTÜK Başkanı işi gücü bırakmış yine kanallara aba altından sopa gösteriyor"

"RTÜK Başkanı işi gücü bırakmış yine kanallara aba altından sopa gösteriyor. Neymiş? Olumlu haberleri görmüyorlarmış. Hangi olumlu haber? Emeklinin hali olumlu mu? Emekçinin, işsiz milyonaların hali olumlu mu? Kanallar bunları yazmasın, söylemesin mi? Emeklinin 14 bin 469 lira ile bir ay nasıl geçineceğini kanallar konuşmasın mı? Emekçinin 22 bin lira asgari ücretle nasıl geçineceğini kanallar nasıl olumlu göstersin?

"RTÜK'ün asıl görevi basın özgürlüğünü korumaktır"

RTÜK'ün asıl görevi nedir? Basın özgürlüğünü korumaktır. Kanalların düzgün bir şekilde görevini yapmasını, habercilerin görevini yapmasını sağlamaktır. Ama RTÜK bunu bırakmış, iktidarın sopası haline gelmiş. Zaten cezaevinde gazeteciler var. Zaten kanallara eleştiriyorlar diye, sunucular yok gülümsedi diye ceza üstüne ceza yağdırıyorlar. Yetmezmiş gibi gelmiş şimdi hafiyeliğe soyunmuş. Neymiş efendim olumlu haberler görülmezse ceza yazacaklarmış. Zaten yazıyorsunuz.

"Bizim iktidarımızda, halkın iktidarında RTÜK basın özgürlüğünü koruyan bir kurum olacak"

Buradan RTÜK Başkanı'nı bir kez daha uyarıyoruz; anayasal görevini yerine getir. Anayasa'da senin için kurumun için hangi görev tanımı yapıldıysa bunu yerine getir. Ama sen bunu bırakmışsın işte aba altından sopa göstermek, aman iktidar eleştirilmesin demek gibi söylemler kabul edilemez. Biran önce RTÜK Başkanı'nın RTÜK'ün kurumsal olarak görevini yerine getirmesi gerekiyor. Bu iktidarın gidişi yakındır. Bizim iktidarımızda, halkın iktidarında RTÜK basın özgürlüğünü koruyan bir kurum olacak. Halkın haber alma hakkını her şeyin üstünde gören bir kurum olacak. İktidarın sopalığını yapmayacak tam tersine kurumların, basın kuruluşlarının, gazetecilerin, televizyonların görevlerini yapması için düzeneyici kurum olacak. Yani Anayasa'da yazılan görevini yapacak."