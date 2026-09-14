CHP'li Canpolat, Kamer Genç'i Tunceli'de mezarı başında andı - Son Dakika
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CHP'li Canpolat, Kamer Genç'i Tunceli'de mezarı başında andı

CHP\'li Canpolat, Kamer Genç\'i Tunceli\'de mezarı başında andı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Canpolat, eski CHP milletvekili Kamer Genç'i Tunceli'de mezarı başında andı. Canpolat, 10 yıl önce hayatını kaybeden Genç için "Tek başına bir orduydu" dedi.

(TUNCELİ) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Canpolat, eski CHP milletvekili Kamer Genç'i de mezarı başında andı. Canpolat, "Kamer Genç tek kişilik bir orduydu" dedi.

CHP İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cemal Canpolat, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Tunceli İl Başkanı Kemal Özcan, Tunceli'de bir araya gelerek barış, kardeşlik ve bir arada yaşam mesajı verdi.

Üç günlük program kapsamında, 10 yıl önce hayata veda eden CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç de mezarı başında anıldı.

Genç'in mücadelesine dikkati çeken Canpolat, "Kamer ağabey Cumhuriyet tarihinin en önemli milletvekillerinden biriydi. Büyük mücadeleler verdi. Tek başına bir orduydu o" diye konuştu.

"BAZI İNSANLAR KONUŞTUĞU DÖNEMDE ANLAŞILMIYOR"

Genç'in mezarı başında konuşan Canpolat, "Kamer ağabey Cumhuriyet tarihinin en önemli milletvekillerinden bir tanesiydi. Bazı insanlar söylediği dönemde anlaşılmıyor. Kamer ağabey rahmetli olduktan sonra söyledikleri, özellikle laiklik konusundaki mücadelesi, çağdaşlık konusundaki mücadelesi ve Tunceli-Dersim halkı için verdiği mücadele daha iyi anlaşılıyor. Rahat uyusun. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

Genç'in siyasi yaşamı boyunca verdiği mücadeleyi anlatan Canpolat, "Kamer ağabey büyük mücadeleler verdi. Tek başına bir orduydu. 12 Eylül döneminde Danışma Meclisi'nde tek başına mücadele eden milletvekiliydi. O dönem idamlara karşı çıkan tek milletvekiliydi. Daha sonra Türkiye'de ne zaman laiklik gündeme gelse Kamer ağabey kürsüyü en iyi kullananlardan bir tanesiydi" diye konuştu.

Kamer Genç'in iktidara yönelik, "Biz zaten biliyoruz, yarın bu sizin besledikleriniz, destek verdikleriniz size de karşı geleceklerdir" sözlerini hatırlatan Canpolat, "Bunu söylediğinde ona kürsüde saldıranlar, şimdi Kamer ağabeyin ne kadar haklı olduğunu bir kez daha görmüş oldular" dedi.

"BAZILARININ MÜCADELESİ SONSUZA KADAR DEVAM EDER"

Genç'in bıraktığı siyasi mirasa vurgu yapan Canpolat, "İnsanoğlunun yapısıdır; doğar, büyür, ölür. Ama bazılarının eserleri, mücadelesi sonsuza kadar devam eder. Kamer abi bunlardan bir tanesiydi. Onun bıraktığı mücadele Dersim halkının mücadelesiydi" ifadelerini kullandı.

Canpolat, Kamer Genç'in yalnızca siyasi alanda değil, özellikle çocukların eğitimine verdiği destekle de Tunceli halkının her zaman yanında olduğunu belirterek, "Halkının mücadelesini verirken sadece bir alanda vermiyordu. Çocukların okuması için her sene tam da bu ayda burs veriyordu. Ben de dahil, bazen veremediğimiz dönemde bile çocukların bursunu zorla alırdı bizlerden, sırf çocuklar okuyabilsin diye" şeklinde konuştu.

Tunceli coğrafyasının tarih boyunca yaşadığı sıkıntılara da değinen Canpolat, "Çünkü bu coğrafya zor bir coğrafya. Çok sıkıntı çekmiş, sürgünler yaşamış, yalnız kalmış, dışlanmış, itilmiş ve sahipsiz bırakılmış bir coğrafya burası. Bu coğrafyada milletvekili olmak da zordur, bu coğrafyaya ait birisi olmak da zordur. Bu zor mücadeleyi verenlerden bir tanesiydi Kamer Genç" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Canpolat, Kamer Genç'i Tunceli'de mezarı başında andı - Son Dakika

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