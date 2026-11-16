CHP'li Canpolat Muğla'da 180 üyeyle kimseye anahtar vurdurmayacaklarını söyledi - Son Dakika
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CHP'li Canpolat Muğla'da 180 üyeyle kimseye anahtar vurdurmayacaklarını söyledi

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CHP\'li Canpolat Muğla\'da 180 üyeyle kimseye anahtar vurdurmayacaklarını söyledi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Canpolat, Muğla'da partinin kapısına kimseye anahtar vurdurmayacaklarını söyledi. Marmaris'te 180 yeni üyenin CHP'ye katıldığı törende partililerle buluşan Canpolat, Fethiye Belediyesi'nin kamucu hizmetlerini örnek gösterdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Canpolat, "CHP'yi ayakta tutan ideolojisidir, ilkeleridir. Mustafa Kemal Atatürk'tür. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin kapısına kimseye anahtar vurdurmayız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Canpolat, Muğla'da üç gün süren saha programı kapsamında, parti örgütleri, yerel yönetimler ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Muğla Valiliği'ni ziyaret eden, ardından CHP Muğla İl Başkanlığı'nda örgütle buluşan Canpolat, Menteşe'de esnaf ziyaretleri yaptı.

İlçe örgütüyle bir araya gelen Cemal Canpolat, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Aygün'ün ev sahipliğinde turizmci iş insanlarıyla da buluştu. Görüşmede sektörün son 25 yıldaki gelişimi, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

MARMARİS'TE 180 YENİ ÜYE CHP'YE KATILDI

İlk gün programını CHP Marmaris İlçe Başkanlığı'nda tamamlayan Canpolat, İlçe Başkanı Ali Kılıç'ın ev sahipliğinde düzenlenen üye katılım törenine katıldı. 180 yeni üyenin CHP'ye katıldığı törende Canpolat, partililerle buluşarak örgütlenme çalışmalarını değerlendirdi.

İkinci gün temaslarına CHP Dalaman İlçe Başkanlığı ziyaretiyle başlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Canpolat, buradaki örgüt buluşmasının ardından Fethiye'ye geçti.

CHP Fethiye İlçe Başkanlığı'nda da üye katılım töreni gerçekleştirildi. Partiye yeni üyelerin katıldığı buluşmaya, CHP Muğla İl Başkanı Halil Karahan, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Nurdan Aras, Fethiye İlçe Başkanı Mustafa Barış Güler, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, önceki dönem CHP Muğla milletvekilleri Dr. Sami Gökmen ve Mürsel Alban, parti yöneticileri, kadın ve gençlik kolları temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

FETHİYE BELEDİYESİ'NİN ÇALIŞMALARINI ÖRNEK GÖSTERDİ

Fethiye'deki konuşmasında, halkçı ve kamucu belediyeciliğin önemine değinen Cemal Canpolat, Belediye Başkanı Alim Karaca'nın çalışmalarını örnek gösterdi.

CHP'li belediyelerin temel sorumluluğunun, kamu kaynaklarını korumak ve halkın ihtiyaçlarını öncelemek olduğunu vurgulayan Canpolat, Fethiye Belediyesi'nin hizmetlerini yakından takip ettiğini belirtti. Canpolat, Fethiye'nin nüfusu, turizm potansiyeli ve ekonomik büyüklüğüyle birçok il ölçeğinde hizmet gerektiren bir kent olduğuna dikkati çekti.

Belediyenin geçmiş dönemden devraldığı mali yükü geride bırakarak hizmet üretmeye devam etmesini önemli bir başarı olarak değerlendiren Canpolat, CHP'nin kamucu belediyecilik anlayışının temelinde halkın çıkarlarını korumanın bulunduğunu söyledi.

"CHP'DE KALIP KAMUCU BELEDİYECİLİK YAPACAĞIM DEDİĞİ İÇİN TEBRİK EDİYORUM"

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Canpolat, Karaca'nın, siyasi tartışmaların yaşandığı bir dönemde CHP çatısı altında kalarak halkçı belediyecilik anlayışını sürdürmesinin ayrıca değerli olduğunu belirtti. Canpolat, "Bu fırtınada 'Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıp halka kamucu belediyecilik yapmaya devam edeceğim' dediği için bir kez daha gerçekten teşekkür ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Canpolat, partisinin darbeler, kapatılmalar ve siyasi baskılar karşısında bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmediğini belirterek, CHP'nin Cumhuriyet'in aydınlanma, eğitim ve sanayileşme hamlelerine öncülük eden kadroların eseri olduğunu, partinin gücünün kişisel hesaplardan değil, kurucu ilkelerinden ve örgüt dayanışmasından kaynaklandığını ifade etti.

Canpolat, "Bu büyük kadrolar hiçbir dönem kendi kişisel ikballeri, kendi kişisel çıkarları için mücadele etmediler. Hep toplumun değerleriyle, hep büyük bir aile olmanın mücadelesini verdiler" diye konuştu.

CHP'nin 103 yıllık bir çınar olduğunu söyleyen Canpolat, siyasi fırtınaların, partinin tarihsel mücadelesini ortadan kaldıramayacağını belirterek, "CHP'yi ayakta tutan ideolojisidir, ilkeleridir. Mustafa Kemal Atatürk'tür. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin kapısına kimseye anahtar vurdurmayız" dedi.

KİTAP GÜNLERİ VE KİTAP MÜZESİ'NE ZİYARET

Fethiye İlçe Başkanlığı'ndaki toplantının ardından Fethiye Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Likya Kitap Günleri'ni ziyaret eden Canpolat, yazarlar ve okurlarla bir araya geldi.

Fethiye Belediyesi Kültür Evi ve Kitap Müzesi'ni de gezen Canpolat, belediyenin kültür ve sanat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Canpolat, program kapsamında önceki dönem CHP Muğla Milletvekili Sami Gökmen'in imza gününe de katıldı. Gökmen, Cumhuriyet'in 100. yılında kaleme aldığı "Bizim Cumhuriyetimiz" adlı eserini imzalayarak Canpolat'a armağan etti.

ÜÇÜNCÜ GÜN İŞ DÜNYASIYLA TEMASLARINI SÜRDÜRDÜ

Muğla programının üçüncü gününde Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nı (FTSO) ziyaret eden Canpolat, Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Hıra ile bir araya geldi.

İşveren sendikaları ve iş dünyasından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak turizm, ticaret, üretim ve istihdam başlıklarında temaslarını sürdüren Canpolat, bölge ekonomisinin sorunlarını ve çözüm beklentilerini dinledi.

Canpolat, üç günlük Muğla programını, parti örgütleri, yerel yönetimler, esnaf ve iş dünyası temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından tamamladı.

Kaynak: ANKA
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