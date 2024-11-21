CHP'li Demir'den Bakan Tunç'a Tepki - Son Dakika
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CHP'li Demir'den Bakan Tunç'a Tepki

CHP\'li Demir\'den Bakan Tunç\'a Tepki

Deniz Demir, Adalet Bakanı Tunç'un Kılıçdaroğlu hakkındaki açıklamalarını eleştirdi.

21.11.2024 16:01
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ANKARA - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un CHP'nin 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki davaya ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Demir, "Adalet Bakanı'nın, Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki dava sayısı ve davaların açıldığı yerlere olan hakimiyeti göz kamaştırıcı. Önce davalar hakkındaki fikrini söylüyor, suç işlendiğinden bahsediyor sonra da bağımsız - tarafsız yargı edebiyatı yapıyor. Kimin ne konuşacağına yönelik yorum yapması ise gerçekten ibret vesikası" ifadelerini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'ın Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki davaya ilişkin yaptığı açıklamalara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Demir, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki dava sayısı ve davaların açıldığı yerlere olan hakimiyeti göz kamaştırıcı. Önce davalar hakkındaki fikrini söylüyor, suç işlendiğinden bahsediyor sonra da bağımsız-tarafsız yargı edebiyatı yapıyor. Kimin ne konuşacağına yönelik yorum yapması ise gerçekten ibret vesikası.

Adalet Bakanı'nın, AK Partili eski bir milletvekilinin 7 kuryesi ile birlikte Dubai'den çantalarla altın kaçakçılığı yaptığı iddiaları hakkında bir yorum yaptığığını gördünüz mü? Ama tweet atan Nasuh Mahruki tutuklu ve gündeminde bu var."

Kaynak: ANKA

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