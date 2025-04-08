CHP'li Demir: Ekonomik kriz ve hukuksuzluk artıyor

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, "Tüm bu ekonomik buhranın ortasında AKP'nin gündemi öğrencilerin özgürlüklerini kısıtlamak, onları içeri atmak ve Ekrem İmamoğlu'na yapılan haksızlığa ses çıkaranları tehdit etmek" ifadesini kullandı.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, artan enflasyon enflasyon ve yükselen yaşam maliyetine dikkat çekti.

'Birleşik Kamu-İş Konfederasyonun son verilerine göre Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının 78 bin 230 lira olduğunu, gerçek işsiz sayısının bir yıl öncesine göre 1 milyon 880 bin, bir önceki aya göre de 68 bin kişi artarak 11 milyon 397 bin kişiyle rekor kırdığını ifade etti.

Demir, şunları kaydetti:

"Büyükşehirler yaşanmaz hale geldi. Başkent Ankara, konut fiyatlarının en çok arttığı şehir. İstanbul Planlama Ajansının verilerine göre ise İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 87 bin 485 lira. Halk açlık ve sefaletle boğuşuyor, öfkeli ve tepkili. Hükümet ise bu sorunları çözmek yerine sorunları derinleştirecek hukuksuzlukların peşinden gidiyor. Tüm bu ekonomik buhranın ortasında AKP'nin gündemi öğrencilerin özgürlüklerini kısıtlamak, onları içeri atmak ve Ekrem İmamoğlu'na yapılan haksızlığa ses çıkaranları tehdit etmek.

Bir yandan sadece anayasal haklarını kullandıkları için gencecik insanlar tutuklanırken diğer yandan artan enflasyon temel ihtiyaçlara bile ulaşımı imkansız hale getirmiştir. Verilerinden bahsettiğimiz İstanbul Planlama Ajansının başındaki isim Buğra Gökçe şu an tutuklu. Sırf gerçek verileri açıklıyor ve halkın yaşadığı sorunları gözler önüne seriyor diye bürokratları tutukluyorlar. Hükümet, yalanlarını ortaya çıkaran herkese savaş açmış durumda."