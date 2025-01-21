CHP'li Demir, Hastane Projelerini Sordu - Son Dakika
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CHP'li Demir, Hastane Projelerini Sordu

Deniz Demir, Ankara'daki hastanelerin yapım süresi ve bütçesi hakkında Sağlık Bakanı'na soru yöneltti.

21.01.2025 11:48
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(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Ankara'daki Sami Ulus ve Dışkapı hastanelerinin yeniden yapım projesine ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na "Gelinen aşamada hastanelerin yeniden yapım projesinin bitmesi için öngörülen süre nedir" diye sordu.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Ankara'daki Sami Ulus ve Dışkapı hastanelerinin yeniden yapım projesini TBMM gündemine taşıdı. Demir, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına konuyla ilgili soru önergesi verdi. CHP'li Demir, "Dünyada bir ilki başararak hasta garantili şehir hastanelerini hayata geçiren AKP hükümeti, şehir merkezindeki hastaneleri yıkarak vatandaşın sağlık hakkına erişimini de kısıtladı" dedi. Demir, şunları kaydetti:

"Şehir Hastanelerinin doluluk oranını yükseltmek için başkentin göbeğindeki pek çok köklü devlet hastanesini kapattılar. Ankara'daki Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesibunların en bilinen örnekleri. Ancak görüyoruz ki gelen tepkiler üzerine yeniden inşa edip açacağız denilen hastanelerin projesine bütçe bile ayırmamışlar. 2023 yılında başlanacak denilen proje, bütçe ayrılmadığı için ertelenmişti.

Cumhurbaşkanlığı'nın 2025 Yılı Yatırım Programında da; 2024 yılı için Sami Ulus'a 7 milyon 658 bin lira, Dışkapı'ya ise 12 milyon 259 bin lira harcandığı görüldü. Koca hastanelere harcanan tutar ancak bir daire parası ediyor. Bakanlık hastanelerin bin günde tamamlanacağını iddia etmişti. Henüz bir çivi bile çakılmadı. Bu hızla giderse on bin günde yine bitmez. Çünkü böyle bir niyetleri yok."

CHP'li Deniz Demir, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na şu soruları yöneltti:

"Hastanelerin yeniden yapımı için proje başlangıç tarihi 2023 olarak duyurulmasına rağmen neden 2023 yılında projeye ödenek ayrılmamıştır'Projenin ertelenmesinin gerekçesi nedir?

Bakanlık tarafından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 1000 günde, ile Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ise 700 günde tamamlanacağını duyurulmuştur. Yapılan harcamalar ile projenin hedeflenen sürede tamamlanamayacağı açıktır. Hedeflenen plana bağlı kalınmamasının gerekçesi nedir?

Projenin toplam maliyeti ne kadardır?

Gelinen aşamada hastanelerin yeniden yapım projesinin bitmesi için öngörülen süre nedir?

2024 yılında projelere gerekli harcama yapılmamasının sebebi nedir?"

Kaynak: ANKA

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