CHP'li Deniz Demir: Asgari Ücret Ortalama Maaş Haline Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'li Deniz Demir: Asgari Ücret Ortalama Maaş Haline Geldi

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, asgari ücretin ortalama maaş seviyesine yükseldiğini belirterek, bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyetinin 30 bin 206 lira olduğunu vurguladı. Aile geçindiren çalışanların 22 bin lira ile geçinmeye çalışmasının imkansız olduğunu söyledi.

11.03.2025 12:38  Güncelleme: 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, asgari ücretin ortalama maaş haline geldiğini belirterek, "Türk-İş 2025 Şubat ayı verileri, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 30 bin 206 lira olduğunu ortaya koydu. Bekar bir bireyin tek başına yaşama maliyeti buyken, 22 bin liraya aile geçindirmeye çalışan insanlar var. Ekonomiyi gariban vatandaşın sırtından düzeltmeye çalışan zihniyete yazıklar olsun" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, asgari ücretin güncel durumu ve ekonomik koşullar hakkında yazılı açıklama yaptı. Demir, şunları kaydetti:

"Gençlerin evlenmemesinin sebebi, AKP hükümetinin politikalarıdır"

AKP hükümeti 2025 yılını Aile Yılı ilan etti. AKP'li Cumhurbaşkanı, 'Gençler neden evlenmiyor?' diyerek şikayet etti. Biz cevap verelim. Yeni bir ev kurma ve düğün masraf en ucuz harcamalarla dahi 750 bin lira ile 1 milyon lira arasında tutuyor. Örneğin, Ankara'da kiralık evlerin fiyatı 25 bin liradan başlıyor. Çocuk sahibi olmak isteseler kreş ve bakıcı fiyatları el yakıyor. Özel kreşlerin ücretleri bir yılda yüzde 150 zamlandı. Tüm bunlara rağmen vatandaşın derdine derman olmaya çalışan CHP'li belediyelerin kreşlerini engellemeye çalışıyorsunuz. Gençlerin evlenmemesinin sebebi de doğum oranlarının düşmesinin sebebi de AKP hükümetinin politikalarıdır. İstediğiniz kadar Aile Yılı ilan edin vatandaşa bakış açınızı değiştirmedikçe, onların derdini dert edinmedikçe bu durumu değiştiremezsiniz."

Kaynak: ANKA

Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Deniz Demir: Asgari Ücret Ortalama Maaş Haline Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ile Ukrayna arasında görüşmeler başladı İmza an meselesi ABD ile Ukrayna arasında görüşmeler başladı! İmza an meselesi
Ece Gürel’in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu
Dehşete düşüren görüntü Polisin kafasını ezmeye çalıştı Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet forma satışına da sıçradı Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet forma satışına da sıçradı
Okul zilinden rahatsız olan şahıs müdürü boğazından bıçakladı Okul zilinden rahatsız olan şahıs müdürü boğazından bıçakladı
Hazineyi dolandıranlara yapılan operasyonda 150 kişi gözaltına alındı Hazineyi dolandıranlara yapılan operasyonda 150 kişi gözaltına alındı
Acun Ilıcalı hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi Acun Ilıcalı hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi
ABD ve Ukrayna heyetleri Zelenskiy-Trump kavgası sonrası Suudi Arabistan’da bir araya gelecek ABD ve Ukrayna heyetleri Zelenskiy-Trump kavgası sonrası Suudi Arabistan'da bir araya gelecek
Suriye’deki askeri operasyon sona erdi Ölü sayısı 1500’ü buldu Suriye'deki askeri operasyon sona erdi! Ölü sayısı 1500'ü buldu
Hızlı tren şantiyesinde kaya düştü: Ölü ve yaralılar var Hızlı tren şantiyesinde kaya düştü: Ölü ve yaralılar var
Petrol tankeri, yük gemisi ile çarpıştıktan sonra infilak etti Petrol tankeri, yük gemisi ile çarpıştıktan sonra infilak etti

12:17 ABD ile Ukrayna arasında görüşmeler başladı İmza an meselesi ABD ile Ukrayna arasında görüşmeler başladı! İmza an meselesi
11:37 Ece Gürel’in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu
11:00 Dehşete düşüren görüntü Polisin kafasını ezmeye çalıştı Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
08:38 SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
08:25 Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
16:54 Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet forma satışına da sıçradı Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet forma satışına da sıçradı
16:47 Okul zilinden rahatsız olan şahıs müdürü boğazından bıçakladı Okul zilinden rahatsız olan şahıs müdürü boğazından bıçakladı
16:24 Hazineyi dolandıranlara yapılan operasyonda 150 kişi gözaltına alındı Hazineyi dolandıranlara yapılan operasyonda 150 kişi gözaltına alındı
16:14 Acun Ilıcalı hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi Acun Ilıcalı hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi
16:12 ABD ve Ukrayna heyetleri Zelenskiy-Trump kavgası sonrası Suudi Arabistan’da bir araya gelecek ABD ve Ukrayna heyetleri Zelenskiy-Trump kavgası sonrası Suudi Arabistan'da bir araya gelecek
16:08 Suriye’deki askeri operasyon sona erdi Ölü sayısı 1500’ü buldu Suriye'deki askeri operasyon sona erdi! Ölü sayısı 1500'ü buldu
16:02 Hızlı tren şantiyesinde kaya düştü: Ölü ve yaralılar var Hızlı tren şantiyesinde kaya düştü: Ölü ve yaralılar var
16:01 Petrol tankeri, yük gemisi ile çarpıştıktan sonra infilak etti Petrol tankeri, yük gemisi ile çarpıştıktan sonra infilak etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 12:40:23. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'li Deniz Demir: Asgari Ücret Ortalama Maaş Haline Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.