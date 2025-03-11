(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, asgari ücretin ortalama maaş haline geldiğini belirterek, "Türk-İş 2025 Şubat ayı verileri, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 30 bin 206 lira olduğunu ortaya koydu. Bekar bir bireyin tek başına yaşama maliyeti buyken, 22 bin liraya aile geçindirmeye çalışan insanlar var. Ekonomiyi gariban vatandaşın sırtından düzeltmeye çalışan zihniyete yazıklar olsun" dedi.
CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, asgari ücretin güncel durumu ve ekonomik koşullar hakkında yazılı açıklama yaptı. Demir, şunları kaydetti:
"Gençlerin evlenmemesinin sebebi, AKP hükümetinin politikalarıdır"
AKP hükümeti 2025 yılını Aile Yılı ilan etti. AKP'li Cumhurbaşkanı, 'Gençler neden evlenmiyor?' diyerek şikayet etti. Biz cevap verelim. Yeni bir ev kurma ve düğün masraf en ucuz harcamalarla dahi 750 bin lira ile 1 milyon lira arasında tutuyor. Örneğin, Ankara'da kiralık evlerin fiyatı 25 bin liradan başlıyor. Çocuk sahibi olmak isteseler kreş ve bakıcı fiyatları el yakıyor. Özel kreşlerin ücretleri bir yılda yüzde 150 zamlandı. Tüm bunlara rağmen vatandaşın derdine derman olmaya çalışan CHP'li belediyelerin kreşlerini engellemeye çalışıyorsunuz. Gençlerin evlenmemesinin sebebi de doğum oranlarının düşmesinin sebebi de AKP hükümetinin politikalarıdır. İstediğiniz kadar Aile Yılı ilan edin vatandaşa bakış açınızı değiştirmedikçe, onların derdini dert edinmedikçe bu durumu değiştiremezsiniz."
Son Dakika › Güncel › CHP'li Deniz Demir: Asgari Ücret Ortalama Maaş Haline Geldi - Son Dakika
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