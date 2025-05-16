CHP'li Dinçer: "akp İktidarında Ekonomik Krizin Derinleşmesi, Yurttaşları Çocuk Sahibi Olmaktan Çekinmeye İtmektedir" - Son Dakika
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CHP'li Dinçer: "akp İktidarında Ekonomik Krizin Derinleşmesi, Yurttaşları Çocuk Sahibi Olmaktan Çekinmeye İtmektedir"

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, düşen doğurganlık oranlarını gerekçe göstererek hayata geçirilen teşvik politikalarının, kadınların toplumsal yaşamdan dışlanmasına yol açabileceğine dikkati çekti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Dinçer, "Çocuk sahibi olup çalışma hayatına devam etmek isteyen kadınlara yönelik kreş, bakım evi gibi hizmetleri yaygınlaştırmayı planlıyor musunuz? Yoksa kadınların yalnızca evde çocuk bakması gerektiği yönünde bir yaklaşımı mı savunuyorsunuz?" dedi.

16.05.2025 17:50
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(ANKARA)- CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, düşen doğurganlık oranlarını gerekçe göstererek hayata geçirilen teşvik politikalarının, kadınların toplumsal yaşamdan dışlanmasına yol açabileceğine dikkati çekti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Dinçer, "Çocuk sahibi olup çalışma hayatına devam etmek isteyen kadınlara yönelik kreş, bakım evi gibi hizmetleri yaygınlaştırmayı planlıyor musunuz? Yoksa kadınların yalnızca evde çocuk bakması gerektiği yönünde bir yaklaşımı mı savunuyorsunuz?" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, düşen doğurganlık oranlarına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi. Dinçer, önergesine ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesinin ardından açıklanan teşvik paketiyle, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için annelere 5 bin TL, ikinci çocuk için aylık 1500 TL, üçüncü ve sonraki her çocuk içinse aylık 5 bin TL ödeme yapılacağı duyurulmuştu. Kadının birey olarak haklarını yok sayan, onu aile içerisine hapsederek toplumsal yaşamdan koparan bir anlayışla hazırlanmış bu plan, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini daha da derinleştirecektir. Bu söylemlerle kadına yönelik şiddet, istismar ve ihmalin üzeri örtülmek istenmektedir.

"Kadınların yalnızca evde çocuk bakması gerektiği yönünde bir yaklaşımı mı savunuyorsunuz?"

Ekonomik kriz ortamında, çocuklarını bakım evi ve kreşlere göndermekte zorluk çeken yurttaşlara cüzi bir para yardımı yaparak çocuk yapmalarına ve bakmalarına ikna etme çabası, kadını ev işlerine mahkum etme çabası içermektedir. AKP iktidarı döneminde ekonomik krizin derinleşmesi, bozulan adalet ve sosyal yaşam yurttaşları çocuk sahibi olmaktan çekinmeye itmektedir."

Semra Dinçer, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'a şu soruları yöneltti:

"Doğum yardımına, yasanın TBMM'den geçtiği 27 Mart 2025 tarihinden bu önergenin yanıtlandığı tarihe kadar kaç yurttaş başvuru yapmıştır? Bu başvuruların kaçı 1 çocuklu, kaçı 2 çocuklu ve kaçı 3 veya daha fazla çocukludur? Doğum oranlarını artırmaya yönelik olarak para yardımı dışında bakanlığınızın yürüttüğü başka hangi destek ve çalışmalar bulunmaktadır? Çocuk sahibi olup çalışma hayatına devam etmek isteyen kadınlara yönelik kreş, bakım evi gibi hizmetleri yaygınlaştırmayı planlıyor musunuz? Yoksa kadınların yalnızca evde çocuk bakması gerektiği yönünde bir yaklaşımı mı savunuyorsunuz?"

Kaynak: ANKA

Mahinur Özdemir Göktaş, Milletvekili, Semra Dinçer, Politika, Ekonomi, Ankara, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Dinçer: 'akp İktidarında Ekonomik Krizin Derinleşmesi, Yurttaşları Çocuk Sahibi Olmaktan Çekinmeye İtmektedir' - Son Dakika

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