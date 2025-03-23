CHP'li Emir'den İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Sert Tepki

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin olarak, "Bugün tutuklanan sadece Ekrem İmamoğlu değil 16 milyon İstanbullu ve İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek isteyen milyonlardır! Kolumuzdaki kelepçelerle hep birlikte sandık başına gidiyoruz! Kelepçeleri kırmak için, haydi sıra sende! Gel seç, tarihe geç" ifadesini kullandı.

İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkında yürütülen "MEDYA AŞ" soruşturması kapsamında tutuklanmasına X hesabından tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, şunları kaydetti:

"Bugün tutuklanan sadece Ekrem İmamoğlu değil 16 milyon İstanbullu ve İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek isteyen milyonlardır! Kolumuzdaki kelepçelerle hep birlikte sandık başına gidiyoruz! Kelepçeleri kırmak için, haydi sıra sende! Gel seç, tarihe geç!"