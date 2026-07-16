Murat Emir, Tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Murat Emir, Tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i Ziyaret Etti

16.07.2026 14:36  Güncelleme: 15:30
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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti. Emir, Güner'in tutuklanmasının siyasi olduğunu ve Ankaralıların iradesine saldırı anlamına geldiğini söyledi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti. Emir, "Ankaralılar biliyorlar ki bu gerçekte Hüseyin Can Güner'i cezaevine koyma ve bunun üzerinden bizleri, Sayın Genel Başkanımızı bir şekilde üzme, rahatsız etme, tehdit etme ve bizi yolumuzdan döndürmeye dönük bir çabadır. Ama bu çabalar nafiledir. Hüseyin kardeşimiz içeride son derece kararlı, son derece dik. Hiçbirimize  korku salamıyorlar, salamayacaklar" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i, Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti.

Ziyaret öncesi ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan Emir, şöyle konuştu:

"Hüseyin Can Güner seçilmiş Çankaya Belediye Başkanı. Kendisiyle iftihar ettiğimiz gencecik ve çok başarılı, kılı kırk yaran, çok dikkatli ve namusuna, dürüstlüğüne sonuna kadar güvendiğimiz kardeşimiz. Onun olması gereken yer Çankaya Belediyesi'dir. Çankaya'nın sokaklarıdır, caddeleridir. Çankayalılarla iç içe olması gerekir. Ankara'ya hizmet etmesi gerekir. Bugüne kadar yapıyordu. Onu burada Sincan Cezaevi'nde ziyaret etmekten içimiz yanıyor, üzülüyoruz ama Türkiye adına da kahroluyoruz. Türkiye'de sandığı kaçıranlar, seçimleri yok sayanlar, kaybettiklerinde kaybettikleri adayları cezaevine haksız, hukuksuz bir biçimde koyarak kendilerince siyaset yaptıklarını zannedenler Türkiye'ye büyük bir kötülük yapıyorlar."

"ANKARALILARIN İRADESİNE SALDIRIDIR"

Hüseyin Can Güner'in buraya konmuş olması kendisi ve bizim açımızdan üzüntü vericidir. Ama gerçekte yapılan Ankaralının iradesine saldırıdır. Milli irade gaspıdır. Sandığın kaçırılmasıdır. Seçimlerin bundan sonra göstermelik yapılmasıdır. Biz Hüseyin Can Güner'le ilgili, o dosyayla ilgili hukuki bir değerlendirme yapmaya dahi gerek görmüyoruz. Çünkü ortada Hüseyin Can Güner'in yaptığı ve Çankayalının hakkını aradığı bir gerçeklik var. Olağanüstü nokta atışı ile alınmış bir ihale var ve bu ihalede belli ki içerden bilgi alınmış, o ihale o şekilde alınmış ve kamu yararı korunmamış, kamu zararı oluşmuş ve nihayet o ihale iptal edildikten sonra da çok daha düşük bir ücretle, miktarla iki ay sonra ihale gerçekleşmiş ve Çankaya Belediyesi aylık ortalama 3-4 milyar lira kara geçmiş. Rüşvet iddiası yok. Görevi kötüye kullanma söz konusu değil. Kamu zararı söz konusu değil. Sayıştay denetlemiş. Danıştay'a gitmişler. Danıştay haklı görmüş. Teftiş kurulları bakmış dosyaya belediyeyi haklı görmüş. Daha önce savcılık soruşturmuş ve kovuşturmaya yer olmadığına dair karar var. Ama İstanbul'dan gelen savcı koltuğunun altına aldığı o dosya ile gelir gelmez önce kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı kaldırmış ve sonrasında da bu hukuksuz müdahaleyi gerçekleştirmiştir.

Burada bir hukuk, adalet yok ve vatandaşlarımız, Ankaralılar biliyorlar ki bu gerçekte Hüseyin Can Güner'i cezaevine koyma ve bunun üzerinden bizleri, Sayın Genel Başkanımızı bir şekilde üzme, rahatsız etme, tehdit etme ve bizi yolumuzdan döndürmeye dönük bir çabadır. Ama bu çabalar nafiledir. Hüseyin kardeşimiz içeride son derece kararlı, son derece dik. Niye burada olduğunun gayet farkında ve buradaki bu siyasallaşmış yargının sonucunda eğer bir bedel ödemek gerekiyorsa da o bedeli ödemek konusunda hiçbir tereddüt olmayan bir arkadaşımız. Hiçbirimize  korku salamıyorlar, salamayacaklar. Bu arada tabii Hüseyin Can Güner'le birlikte cezaevine koydukları belediye meclis üyelerimiz var, bürokrat arkadaşlar var. Onlar da sürecin ne olduğunun gayet farkındalar. Onlar da bir an evvel bu içi boş soruşturma sonrasında artık iddianame yazılsın ve haklı oldukları, masum oldukları herkes açısından bir kez daha görülsün istiyorlar."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Hüseyin Can Güner, Sincan Cezaevi, Murat Emir, 3. Sayfa, Politika, Çankaya, Güncel, Emir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Murat Emir, Tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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