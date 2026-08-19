CHP\'li Erol, Madencilerin Eylemini Ziyaret Etti

Haber: Kadir DEVİR - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylemlerini sürdüren Bağımsız Maden-İş üyesi Doruk Madencilik ve Elazığ ETİ Gümüş işçilerini ziyaret etti. Erol, "Ben bu işletmelerin zarar edeceğine inanmıyorum. Bunların kamulaştırılıp yeniden devlet tarafından işletilmesi bizim baştan beri ortak temennimiz ve isteğimiz" dedi.

Bağımsız Maden-İş üyesi Doruk Madencilik ve Elazığ ETİ Gümüş işçilerinin alacaklarının ödenmesi talebi ile Ankara'da başlattıkları eylem 10. gününde devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde bekleyen onlarca madenci "Ölmek var dönmek yok" sloganıyla ses yükseltti. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, bakanlık önünde eylemlerini sürdüren vatandaşları ziyaret etti.

Elazığ Bakır İşletmesi'nin özelleştirme sonrası ciddi ölçüde küçüldüğünü, çevre kirliliği ve yaşamsal riskler yarattığını kaydeden Erol, işletmenin kurallara ve yasalara uymadığını ifade etti. Erol, şöyle konuştu:

"Yalnızca işçi hakları değil, aynı zamanda Elazığ Maden ilçesinde esnafların da alacakları var. Onların da büyük bir bölümü ödenmemiş. Bakan Yardımcısı Abdullah Bey'i aradım. Konuyu anlattım. Tabii doğal olarak işçiler olarak siz kendi haklarınıza bir başka bakış açısıyla bakıyorsunuz. Devlet bürokrasisi başka bir bakış açısıyla bakıyor. Benim talebim karşılıklı farklı anlaşmazlıklar olabilir. Bunların çözümü, bir araya gelerek nezaket kuralları içerisinde birlikte karşılıklı konuşmak. Uygun görürseniz biz orada birkaç temsilci arkadaşımızla ziyaret edelim, dedim. O da 'Ben size dönüş yapacağım' dedi. Oradan da haber bekliyorum. İnşallah oradan da bir haber gelirse en azından birlikte gideriz. Bu anlaşmazlıklarla ilgili, bu işletmenin daha önce yaptığı tüm mağduriyetlerle ilgili karşılıklı bir görüşme olur ve bu sorun çözülür diye düşünüyorum.

"ARTIK VİCDANSIZLIĞI BIRAKIN"

Bu eyleminiz, çağınızın, çocuğunuzun, evinizin, eşinizin rızkı. Rızkı gasp etmek de bedduaların en büyüğüdür. İşletmeye ne söylersek söyleyelim, hangi ikazı yaparsak yapalım, biliyoruz ki doğal olarak yine bu tepkilere onlar cevap vermeyecek. Ancak bu tepkilere cevap verecek tek yer, kamunun gücünü ve baskısını görürlerse bu işte bir mağduriyetin giderilmesi mümkün olabilir. Bu tür işletmeleri kamu yeniden geri almalı. Geçmişte bu işletmeler açılırken ticari işletmeler olarak açılmamış. Devlet bu işletmeleri kurarken kar-zarar döngüsüne göre karar vermemiş. Oradaki vatandaşların yurttaşlık haklarının devam etmesi, daha modern, daha düzgün bir hayat kurulmasına yönelik bir ticari yatırımdır ve bu işletmeler geri alınmalı. Ben bu işletmelerin zarar edeceğine de inanmıyorum. Bunların kamulaştırılıp yeniden devlet tarafından işletilmesi bizim baştan beri ortak temennimiz ve isteğimiz. İnşallah bu sorun çözülür, burada eylem yapan arkadaşlarımız da ailelerine dönerler. Okullar açılacak. Buradaki haklarını alırlarsa çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Kışlık ihtiyaçlarını karşılayacaklar. İşletme sahiplerine söylenecek bir tek şey var, artık bu vicdansızlığı bırakın. Bu hukuki bir mücadele, karşılıklı bir anlaşmazlıktan kaynaklanan bir sorun değil. Bunu alışkanlık haline getirmişler ve vicdansızca bir ticaret yapıyorlar ve vahşi bir madencilik yapıyorlar. Devlet yetkililerini de buradan ben bu konuda uyarıyorum ve görevlerini bu anlamda da yerine getirmelerine çağrıda bulunuyorum."

Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu da temel taleplerinin madenin kamulaştırılması ve işçilerin alacaklarının Kömür İşletmeleri AŞ (KİAŞ) tarafından üstlenilmesi olduğunu belirtti. KİAŞ'ın alacakları kasım ayında ödeyeceğine ilişkin güvence vermesi halinde işçilerin eylemlerini sonlandırabileceğini söyleyen Aksu, şirket sahibinin bugüne kadar verdiği sözleri tutmadığını ve bakanlık raporunun da dikkate alınmadığını ifade ederek, bekleyişlerini sürdüreceklerini açıkladı.