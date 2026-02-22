CHP'li Erol: Pazarın Dili Nettir - Son Dakika
CHP'li Erol: Pazarın Dili Nettir

22.02.2026 19:23
Gürsel Erol, Elazığ pazarında esnaf ve vatandaşın ekonomik zorluklarını dinledi.

(ANKARA) - Elazığ'da pazar ziyareti yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Pazarın dili nettir; esnaf da vatandaş da ayakta kalma mücadelesi veriyor" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'daki Kültür Mahallesi Cumartesi Pazarı'nı ziyaret etti. Erol ziyarete ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Tezgah başında alın teri döken esnafımızı da poşetini doldurmaya çalışan hemşehrilerimizi de dinledik. Söylenenler aynı: Maliyet artıyor, kazanç düşüyor. Fiyat yükseliyor, alım gücü eriyor. Pazarın dili nettir; esnaf da vatandaş da ayakta kalma mücadelesi veriyor. Biz; emeğin değer gördüğü, vatandaşın temel gıdayı hesap yapmadan alabildiği adil bir ekonomi için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

