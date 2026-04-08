CHP'li Genç'ten Polis İntiharlarına İlişkin Açıklama: "Güvenliği Sağlayanların Güvenliği Yoksa Bu Sistem Sürdürülemez"

08.04.2026 16:40
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Genel Kurulu'nda Polis Haftası dolayısıyla yaptığı konuşmada; 2025 yılında 82, 2026’nın ilk dört ayında 23 emniyet mensubunun hayatına son verdiğini belirterek, polislerin üzerindeki yükün artık sürdürülemez bir noktaya geldiğini söyledi. Genç, “Güvenliği sağlayanların güvenliği yoksa bu sistem sürdürülemez” dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Polislerin uzun ve düzensiz çalışma saatleri, artan görev yükü, ekonomik baskılar, tayin sorunları ve kurum içi psikolojik baskılar altında görev yaptığını vurgulayan Genç, şunları söyledi:

"10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, gece gündüz görev yapan tüm emniyet mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ancak bugün sadece kutlama günü değil. Emniyet teşkilatımız ağır bir yükün altında. Uzun ve düzensiz çalışma saatleri, artan görev yükü, ekonomik baskılar, tayin sorunları ve psikolojik yükler polislerimizin hayatını derinden etkilemektedir. 2025 yılında 82 emniyet mensubu hayatına son vermiş, 2026 yılının ilk dört ayında 23 intihar vakası yaşanmıştır."

Güvenliği sağlayanların güvenliği yoksa bu sistem sürdürülemez. Polislerimizin çalışma koşulları iyileştirilmeli, mesai düzeni insani hale getirilmeli, psikolojik destek mekanizmaları güçlendirilmelidir. Polis Haftası'nı yalnızca törenlerle değil, çözüm iradesiyle anlamlı kılmak zorundayız. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, görevini fedakarca sürdüren tüm emniyet mensuplarımıza saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: ANKA

Tbmm Genel Kurulu, Polis Haftası, Milletvekili, Aşkın Genç, Kayseri, Güncel, Polis, Son Dakika

Advertisement
