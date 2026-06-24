Gökçen'den CHP'ye mutlak butlan eleştirisi - Son Dakika
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Gökçen'den CHP'ye mutlak butlan eleştirisi

24.06.2026 12:44  Güncelleme: 13:42
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CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Avrupa Konseyi'nde CHP'ye yönelik mutlak butlan kararını eleştirerek, partinin şeklen var olmasının istendiğini ancak iktidardan ayrışmasının engellendiğini söyledi.

(ANKARA)- CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde yaptığı konuşmada, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararını eleştirerek, "Bugün olan bir siyasi partinin kapatılmasından daha kötü. Çünkü partinin şeklen var olmasını istiyorlar ama aslında esasa dair hiçbir konuda iktidardan ayrışmasını da istemiyorlar" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde "Türkiye'de muhalefete baskılar ve yargının işleyişi" başlıklı oturumunda konuşma yaptı.

CHP'ye yönelik mutlak butlak kararını ve polis müdahalesini eleştiren Gökçen, "Geçen ay polis CHP Genel Merkezi'ne girdi. Kapılar kırıldı, içerideki insanlar biber gazına maruz kaldı. Sonra 9 milletvekilimiz partiden ihraç edildi. Yerel örgütlerimizin başkanları, gençlik ve kadın kollarımız görevden alındı" dedi

GÖKÇEN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

AK Partili siyasetçilerin konuyu CHP içi bir mesele olarak anlattıklarını söyleyen ve buna itiraz eden Gökçen, şöyle devam etti:

"Erdoğan'ın partisinden politikacıların size bunu bir parti içi mesele gibi aktardığını duyuyoruz. Arkadaşlar gerçekleri konuşalım. Karardan bir ay önce Erdoğan dedi ki 'Türkiye yakında hak ettiği ana muhalefete kavuşacak'. Bir ay sonra, bir değil iki değil son dört CHP kurultayı iptal edildi. Tesadüf mü? Tabii ki değil. Karardan dakikalar sonra Adalet Bakanı karardan memnuniyetini paylaştı. Aynı Adalet Bakanı, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sorumlu olan kişi 10 gün önce neredeyse 5000 hakim ve savcının yerini değiştirdi. Şimdi milletvekilleri için fezlekeler hazırlıyorlar. Olaylar bu kadar açık. Bugün olan bir siyasi partinin kapatılmasından daha kötü. Çünkü partinin şeklen var olmasını istiyorlar, logosu, binası, banka hesapları, otobüsleri ve sosyal medya hesapları… Ama aslında esasa dair hiçbir konuda iktidardan ayrışmasını da istemiyorlar. Yani bir muhalefet partisi gibi davranmasını ama aslında öyle olmamasını istiyorlar. Erdoğan'ı tekrar 2 yıl önce olduğu gibi yenebilecek güçte olmasını istemiyorlar. Plan bu kadar basit. Ama bir şeyi öngöremediler, biz CHP'nin milletvekilleri, belediye başkanları, destekçileri, şehir ve köylerdeki büyük kalabalıklar seçilmiş liderimiz Özgür Özel'in arkasında kararlılıkla duruyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gökçen'den CHP'ye mutlak butlan eleştirisi - Son Dakika

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