CHP'li Gökçen'den Adalet Bakanı'na Sert Tepki

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklamasına "O lafları Genel Başkanımıza değil, git o seyyar giyotine anlat! Canan Kaftancıoğlu'na, Sözcü gazetecilerine, Selahattin Demirtaş'a akıl almaz cezalar veren, Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan hep aynı kişi. Bugün de İstanbul'da halkın iradesini gasp etmek için özel görevi var" diye tepki gösterdi.

CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sosyal medya üzerinden yaptığı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili açıklamasına tepki gösterdi. Gökçen, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"O lafları Genel Başkanımıza değil, git o seyyar giyotine anlat! Canan Kaftancıoğlu'na, Sözcü gazetecilerine, Selahattin Demirtaş'a akıl almaz cezalar veren, Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan hep aynı kişi. Bugün de İstanbul'da halkın iradesini gasp etmek için özel görevi var. Düne kadar methiyeler düzdüğünüz Zekeriya Öz'ü de hatırlıyoruz, onunla kartopu oynayanları nasıl sorguladığınızı da. O kartopu günlerinde de 'bağımsız yargı' hikayesi anlatıyordunuz. Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atamak, aynı 6 Mayıs'ta İstanbul seçimlerini iptal etmek gibi, aynı ahmak davası gibi altında kalacağınız bir iştir. Esenyurt ve İstanbul, iradesine sahip çıkacaktır."