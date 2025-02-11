CHP'li Gökhan Günaydın'dan Gözaltı Kararına Tepki - Son Dakika
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CHP'li Gökhan Günaydın'dan Gözaltı Kararına Tepki

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul'daki belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerine yönelik gözaltı kararına tepki gösterdi. Günaydın, siyasi baskılara karşı hukuk ve demokrasinin galip geleceğini savundu.

11.02.2025 09:45  Güncelleme: 11:06
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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın,  Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları ile diğer belediyelerde görevli 7 belediye meclis üyesi hakkında gözaltı kararı verilmesine tepki gösterdi. Günaydın, "Emniyet ve adliye koridorlarından siyaset dizayn edilemez. Bu millet baskılarla yıldırılamaz, mutlaka demokrasi ve hukuk kazanacak" dedi.

'Kent uzlaşısı' operasyonlarında İstanbul Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan yardımcıları ile Tuzla, Fatih, Adalar, Şişli Beyoğlu, Fatih belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Gözaltılara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

"Bir operasyon sabahına daha uyandık. Öcalan'ı Meclis'e çağıran, yerine kayyım atadıkları Ahmet Türk'le müzakere heyeti kapsamında görüşenler; Kent uzlaşısı kapsamında seçildikleri iddiasıyla Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları ile Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Adalar, Şişli ve Beyoğlu belediye meclis üyeleri hakkında terör soruşturması başlatmışlardır.

Her zaman olduğu gibi, sabah saatlerinde operasyonla eş zamanlı yapılan savcılık açıklamasıyla, masumiyet karinesi çiğnenerek, sözü edilen kişilerin soruşturma aşamasında suçlu ilan edilmesi yöntemi kullanılmıştır. Demokratik hukuk devletinin işleyişine aykırı amaç ve yöntemlerinizi biliyoruz. Emniyet ve adliye koridorlarından siyaset dizayn edilemez. Bu millet baskılarla yıldırılamaz, mutlaka demokrasi ve hukuk kazanacak."

Kaynak: ANKA

Gökhan Günaydın, Demokrasi, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Gökhan Günaydın'dan Gözaltı Kararına Tepki - Son Dakika

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