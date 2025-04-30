CHP'li Gözaltılar: İzmir'de İşçi Gösterilerine Katılan 60 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Haber: Fatih ÖZKILINÇ - Kamera: Özgür ŞENGÜL

(İZMİR)- İzmir'de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolara katıldıkları gerekçesiyle 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, operasyonun zamanlamasına dikkati çekerek, "1 Mayıs öncesi bir gözdağı" dedi.

İzmir'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından düzenlenen protesto gösterilerine katılanlara yönelik sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "güvenlik güçlerine taşlı ve sopalı saldırıda bulundukları, grupları provoke ettikleri ve sosyal medya üzerinden DHKP/C, THKP/C, TKP/ML ve DEV-YOL gibi terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları" iddia edilen 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, gözaltı kararı verilen isimler arasında SOL Parti, EMEP ve TİP üyelerinin yanı sıra bazı sendika temsilcileri de yer alıyor. Operasyon kapsamında şu ana kadar 41 şüpheli gözaltına alındı.

"Anayasal hak kullanımı cezalandırılıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, gözaltı kararlarına ilişkin ANKA Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Bakan, gözaltı kararlarına ilişkin 19 Mart'tan bu yana geçen süreye dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bu bu tip olaylar sıcağı sıcağına olur. İnsanlar neticede anayasal hakkını kullandılar. Anayasa insanların özgürce ve barışçıl olarak toplantı yapmasını güvence altına almış. Bu insanların bu kadar zaman geçtikten sonra, bugün gözaltı kararının çıkması ilginç. Bir de bir sürü terör örgütü ismi saymışlar. İçinde var olmayan terör örgütleri var. Geçmişte kendisini feshetmiş. 12 Eylül'den sonra varlığı ortadan kalkmış, eski sol, sosyalist grupları da bir terör örgütü olarak listeye yazmışlar. Emniyetteki liyakatsizliği de buradan görüyorsunuz. Geçmişte bu alanda aşırı sol, aşırı sağ için çalışan bu son derece tecrübeli emniyet mensupları vardı. Şu an ortada varlığı söz konusu olmayan örgütten gözaltına alınan şahıs var, ilginç."

Yüz tanıma sistemleri gibi teknolojik yöntemlerin vatandaşların özgürlüklerini kısıtlamak için kullanıldığını vurgulayan Bakan, "Bu kadar zaman sonra bu gözaltıların gelmesi büyük veri dediğimiz veriyi ve yüz tanıma sistemleri gibi yüksek teknolojiyi aslında ülkenin ihracatını artırmak, üretimini arttırmak için ya da bilgiye ulaşmak için kullanmıyorlar. Bunu neyle ilgili kullanıyorlar? Türkiye'de insanları gözaltına almak için, tutuklamak için kullanılıyor. Çünkü başka türlü bu kadar zaman sonra bu insanlara gözaltı kararı çıkmaz. Yüz tanıma sistemleri vesaire kullanılmıştır muhtemelen" diye konuştu.

"İktidarın ayarı kaçmış durumda"

Operasyonda gözaltına alınanlar arasında gazeteciler ve sendika temsilcilerinin de bulunduğuna işaret eden Bakan, "Bir cadı avı başlatıldı diye düşünüyoruz. Tabii ki 60 kişinin 60'ının da ne yaptığını ben açıkçası bilmiyorum. Ama 19 Mart'ta insanlar demokratik hakkını kullandı, sokağa çıktılar, gösteri yaptılar. 19 Mart'tan bu zamana da neredeyse bir buçuk ay vakit geçti. Bir buçuk ay sonra bu gösterilen Türkiye'de demokratik hakkını kullanan insanların peşini bırakmayacağız... Mesela eski bir gazeteci arkadaşımız var gözaltı kararları içerisinde. Sendikacı arkadaşımız var. Bizim tanıdığımız. Gerçekten iktidarın artık ayarı kaçmış durumda. Ne yapacağını şaşırmış durumda. Yukarıdan talimat geliyor herhalde 'yeni gözaltılar olsun' diye. Bu gözaltılar öyle oluyor diye düşünüyorum" diye konuştu.

Gözaltıların 1 Mayıs öncesi olmasına dikkati çeken CHP Genel Başkan Yardıcısı Murat Bakan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugüne kadar bizim bu iktidarın gözaltılarından, tutuklamalarından, zamanlamalarından anladığımız hiçbir şeyin tesadüf olmadığı. Biz ön seçim yapmadan önce cumhurbaşkanı adayı ilan etmeden önce Ekrem İmamoğlu'nun üç ayrı tesadüf olması mümkün olmayan üç ayrı konuda bir tanesi diploma iptali. O hafta iptal edildi. Terör soruşturması birisi de yolsuzluk soruşturması. Hiçbir hukukçu bu üçünü aynı anda bir araya getirip hem de ön seçim öncesine denk getiremez. Geçen hafta cumartesi günü ikinci dalga operasyonu yapılması. Borsalar kapalıyken, piyasalar kapalıyken. Her şeyi Olarak yaptıklarını düşünüyorum. 1 Mayıs öncesi bu bir göz dağı. Ama 1 Mayıs'ta yine alanlar dolacak. Ne yaparlarsa yapsınlar."