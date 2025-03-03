CHP'li Gülcan Kış: Halkın Cebindeki Yangını Tüik'in Çarpıtılmış Verileriyle Söndüremezsiniz - Son Dakika
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CHP'li Gülcan Kış: Halkın Cebindeki Yangını Tüik'in Çarpıtılmış Verileriyle Söndüremezsiniz

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) şubat ayı enflasyon verilerini eleştirerek, "TÜİK, yine halkın hissettiği gerçeği eğip bükmeye çalışıyor. Markete giden her vatandaşın yaşadığı gerçeklerle TÜİK’in rakamları uyuşmuyor. Halkın cebindeki yangını TÜİK’in çarpıtılmış verileriyle söndüremezsiniz" dedi.

03.03.2025 12:09
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(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) şubat ayı enflasyon verilerini eleştirerek, "TÜİK, yine halkın hissettiği gerçeği eğip bükmeye çalışıyor. Markete giden her vatandaşın yaşadığı gerçeklerle TÜİK'in rakamları uyuşmuyor. Halkın cebindeki yangını TÜİK'in çarpıtılmış verileriyle söndüremezsiniz" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, vatandaşın artan ekonomik zorluklar nedeniyle giderek daha fazla borçlandığını, icra dosyalarının rekor seviyelere ulaştığını ve bunun toplumsal yapıya zarar verdiğini vurgulayan yazılı bir açıklama yaptı. Kış, şunları kaydetti:

"2024 yılında boşanan çift sayısı önceki yıla göre yüzde 8,1 artarak 187 bin 343'e yükseldi. Buna karşın, evlenen çift sayısı sadece yüzde 0,2 artarak 568 bin 395 oldu. Halk mutsuz, çünkü ekonomik koşullar evlilikleri sarsıyor.

Vatandaş borç içinde, kredi kartına mahkum edilmiş durumda. Geçinemeyen, borcunu ödeyemeyen insanlardan huzurlu bir aile hayatı beklenemez.

"2024 Dünya Mutluluk Raporu'nda Türkiye, 143 ülke arasında 98'inci sırada"

Birleşmiş Milletler'in yayımladığı 2024 Dünya Mutluluk Raporu'na göre Türkiye, 143 ülke arasında 98'inci sırada yer aldı. Bu rapor, bireylerin yaşam memnuniyeti değerlendirmeleriyle birlikte kişi başına düşen milli gelir, sosyal destek, sağlıklı yaşam beklentisi, özgürlük ve yolsuzluk gibi kriterlere dayanıyor.

"Siz suni gündemlerle halkı oyalamaya çalışıyorsunuz"

Vatandaş mutsuz, çünkü ekonomik kriz hayatın her alanını sarsıyor. Borç, icra, enflasyon, işsizlik; bütün bunlar halkın gündemi. Siz ise suni gündemlerle halkı oyalamaya çalışıyorsunuz."

"Halkın cebindeki yangını TÜİK'in çarpıtılmış verileriyle söndüremezsiniz"

TÜİK'in bugün yayımladığı şubat ayı enflasyon verilerini eleştiren Kış, "TÜİK, yine halkın hissettiği gerçeği eğip bükmeye çalışıyor. Markete giden her vatandaşın yaşadığı gerçeklerle TÜİK'in rakamları uyuşmuyor. Halkın cebindeki yangını TÜİK'in çarpıtılmış verileriyle söndüremezsiniz" ifadesini kullandı.

"Gerçek çözüm, adaletli bir gelir dağılımı ve sağlam bir ekonomi politikasıdır"

Kış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evlilik teşviki politikalarına ilişkin olarak, "Herkesin özgürce evlenebilmesi, hayatını istediği gibi kurabilmesi gerekir. Ancak siz, vatandaşın düğün masraflarını karşılamaktan aciz olduğu bir ekonomi yarattınız. Sonra da sosyal yardım adı altında 3 kuruşluk destekle gençleri teşvik ettiğinizi iddia ediyorsunuz! Verdiğiniz destek, evlilik yolundaki ekonomik engelleri aşmaya yetmiyor, gençler borç batağında yuva kurmaya çalışıyor. Gerçek çözüm, adaletli bir gelir dağılımı ve sağlam bir ekonomi politikasıdır. Böyle giderse mutsuzluk daha da artacak. İktidar halkın gerçek sorunlarına kulak tıkamaktan vazgeçmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Gülcan Kış: Halkın Cebindeki Yangını Tüik'in Çarpıtılmış Verileriyle Söndüremezsiniz - Son Dakika

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