CHP'li Günaydın, Meclis Başkanvekili Bozdağ'ın Can Atalay oturumunu yönetmesine tepki gösterdi

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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 16 Ağustos Cuma günü Can Atalay için olağanüstü toplanacak TBMM Genel Kurulu'nu sıra Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'da olmasına rağmen Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın yönetmesine tepki gösterdi. Günaydın, "Kullanışlı olmak, ister Meclis Başkanı isterse Başkan Vekili statüsünde olun, bir süre yolunuzu açan ancak çocuklarınıza bırakacağınız manevi mirası önemli oranda daraltan, (varsa) pozitif müktesebatınızı ortadan kaldıran bir 'meziyet'" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Can Atalay için 16 Ağustos Cuma günü olağanüstü toplanacak olan TBMM Genel Kurulu'nu Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın yöneteceğini bildirdi. Günaydın'ın X hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"Meclis 16 Ağustos'ta Can Atalay konusunu ele almak üzere, muhalefetin çağrısı doğrultusunda olağanüstü toplanacak. Meclis Başkan vekilliği sırası Gülizar Biçer Karaca'da olduğu halde, 'olağanüstü toplantılarda sıra gözetilmez, Numan Kurtulmuş'un tercihi bu yönde' gerekçesiyle oturumu Bekir Bozdağ'ın yönetmesi kararı alındı. Kullanışlı olmak, ister Meclis Başkanı isterse Başkan Vekili statüsünde olun, bir süre yolunuzu açan ancak çocuklarınıza bırakacağınız manevi mirası önemli oranda daraltan, (varsa) pozitif müktesebatınızı ortadan kaldıran bir 'meziyet'."